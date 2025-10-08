Chofer denunciado por cobrar pasea a policía rompe su silencio: "Me amenazó con determe"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
José Manuel Villafuerte, conductor de la línea Urano Tours, enfrenta tres denuncias tras un incidente con la suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Judith Cuba Lara, de la Dirección de Turismo. El caso se viralizó rápidamente y, en exclusiva para La República, Villafuerte contó su versión de los hechos.
¿Cómo empezó el conflicto entre el chofer y la agente policial?
El incidente ocurrió el sábado 4 de octubre al mediodía, en el paradero Venus de la avenida Brasil, Magdalena. Villafuerte relató: “No quiso identificarse y desde ese momento empezó a alterarse”. El chofer explicó que le solicitó el pago de S/2 porque no la reconoció uniformada y porque algunos transportistas habían decidido cobrar pasaje a la PNP debido a la falta de protección ante extorsiones y asesinatos que afectan al sector.
Pasajeros respaldan al conductor
El altercado escaló cuando los pasajeros de la ruta A, que recorre de Carabayllo a Santiago de Surco, exigieron que la suboficial pagara su pasaje. “Le dije que algunos de sus colegas están pagando pasaje porque hemos quedado en los paros de que (ellos) no están cumpliendo con su trabajo”, señaló Villafuerte. Además, denunció abuso de autoridad: “Casi me hace chocar en plaza Bolognesi… Yo soy responsable de los pasajeros. A la señorita no le importó”.
Detenciones y tensiones en la comisaría
Tras la discusión, el conductor se dirigió a la comisaría de Alfonso Ugarte. Villafuerte aseguró que la suboficial lo obligó a conducir nuevamente hacia el paradero Caquetá y que el lugar estaba rodeado por varios efectivos: “Me amenazó que en Caquetá me iban a detener. Yo no le creí, pero cuando llegamos, de verdad todo estaba cercado”.
Denuncia por abuso de autoridad y proceso judicial
Villafuerte criticó que la PNP no brinde protección frente a extorsiones y asesinatos que afectan a transportistas, mientras su caso por cobrar el pasaje a la policía escaló judicialmente. Según Stefano Miranda, abogado de Cuba Lara, la suboficial actuó según la Ley N.º 26271, que otorga pase libre en transporte público. “Habrá sentencia condenatoria contra el conductor porque ha incumplido la ley. La sociedad debe entender que la ley se cumpla, nos guste o no”, afirmó.
Villafuerte evalúa denunciar a la suboficial y al coronel Meza Farfán por abuso de autoridad y presunto tráfico de influencias. “A muchos compañeros que vamos a protestar, los procesaron. Eso es abuso policial”, concluyó.