Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Tragedia en Real Plaza Centro Cívico: bebé de 7 meses fallece tras caer del segundo piso del concurrido centro comercial

Chofer denunciado por cobrar pasea a policía rompe su silencio: "Me amenazó con determe"

Chofer de Urano Tours enfrenta denuncias tras cobrar pasaje a suboficial de la PNP; pasajeros grabaron el tenso incidente que podría derivar en proceso judicial.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Chofer denunciado por cobrar pasea a policía rompe su silencio: "Me amenazó con determe"
    Chofer de bus pide justicia por ser víctima de abuso de autoridad. | Composición Wapa.
    Chofer denunciado por cobrar pasea a policía rompe su silencio: "Me amenazó con determe"

    José Manuel Villafuerte, conductor de la línea Urano Tours, enfrenta tres denuncias tras un incidente con la suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Judith Cuba Lara, de la Dirección de Turismo. El caso se viralizó rápidamente y, en exclusiva para La República, Villafuerte contó su versión de los hechos.

    ¿Cómo empezó el conflicto entre el chofer y la agente policial?

    El incidente ocurrió el sábado 4 de octubre al mediodía, en el paradero Venus de la avenida Brasil, Magdalena. Villafuerte relató: “No quiso identificarse y desde ese momento empezó a alterarse”. El chofer explicó que le solicitó el pago de S/2 porque no la reconoció uniformada y porque algunos transportistas habían decidido cobrar pasaje a la PNP debido a la falta de protección ante extorsiones y asesinatos que afectan al sector.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Tragedia en Real Plaza Centro Cívico: bebé de 7 meses fallece tras caer del segundo piso del concurrido centro comercial

    Pasajeros respaldan al conductor

    El altercado escaló cuando los pasajeros de la ruta A, que recorre de Carabayllo a Santiago de Surco, exigieron que la suboficial pagara su pasaje. “Le dije que algunos de sus colegas están pagando pasaje porque hemos quedado en los paros de que (ellos) no están cumpliendo con su trabajo”, señaló Villafuerte. Además, denunció abuso de autoridad: “Casi me hace chocar en plaza Bolognesi… Yo soy responsable de los pasajeros. A la señorita no le importó”.

    Detenciones y tensiones en la comisaría

    Tras la discusión, el conductor se dirigió a la comisaría de Alfonso Ugarte. Villafuerte aseguró que la suboficial lo obligó a conducir nuevamente hacia el paradero Caquetá y que el lugar estaba rodeado por varios efectivos: “Me amenazó que en Caquetá me iban a detener. Yo no le creí, pero cuando llegamos, de verdad todo estaba cercado”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Policía exige viaje gratis, llama a siete agentes y detienen a chofer: pasajeros registran todo en video

    Denuncia por abuso de autoridad y proceso judicial

    Villafuerte criticó que la PNP no brinde protección frente a extorsiones y asesinatos que afectan a transportistas, mientras su caso por cobrar el pasaje a la policía escaló judicialmente. Según Stefano Miranda, abogado de Cuba Lara, la suboficial actuó según la Ley N.º 26271, que otorga pase libre en transporte público. “Habrá sentencia condenatoria contra el conductor porque ha incumplido la ley. La sociedad debe entender que la ley se cumpla, nos guste o no”, afirmó.

    Villafuerte evalúa denunciar a la suboficial y al coronel Meza Farfán por abuso de autoridad y presunto tráfico de influencias. “A muchos compañeros que vamos a protestar, los procesaron. Eso es abuso policial”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Chofer denunciado por cobrar pasea a policía rompe su silencio: "Me amenazó con determe"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS todo octubre: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    Tragedia en Real Plaza Centro Cívico: bebé de 7 meses fallece tras caer del segundo piso del concurrido centro comercial

    ¡OFERTA! Falabella remata polos, zapatillas, casacas y más productos desde S/29.90: descubre dónde y hasta cuándo

    Feriado 8 de octubre: Esto es lo que te deben pagar si trabajas este día

    ES OFICIAL | INEI lanza MASIVA CONVOCATORIA con más de 10.000 puestos de trabajo para personas SIN EXPERIENCIA

    Ofertas

    Restaurant Buffet Mandarin

    BUFFET ALMUERZO O CENA BAILABLE en Restaurante Internacional Mandarín

    PRECIO

    S/ 54.90
    Comprar

    Lolo Diaz Spa

    Limpieza Facial Profunda: Peeling, extracción de espinillas, ácido hialurónico, y más

    PRECIO

    S/ 27.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Madera Labrada Lodge

    Alojamiento para 2 personas + desayunos en Madera Labrada Lodge

    PRECIO

    S/ 129.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;