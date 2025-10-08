Tragedia en Real Plaza Centro Cívico: bebé de 7 meses fallece tras caer del segundo piso del concurrido centro comercial

Tragedia en Real Plaza Centro Cívico , un bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso. Testigos relatan escenas desgarradoras mientras sus padres presenciaban el hecho.

El domingo 5 de octubre, un accidente estremeció al Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico, luego de que un bebé de apenas 7 meses cayera desde el segundo piso del establecimiento. Según fuentes policiales de la comisaría de Alfonso Ugarte, el menor fue trasladado de emergencia a la clínica internacional, donde lamentablemente falleció.

Testigos relatan escenas de desesperación mientras los agentes de seguridad intentaban realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del personal médico. Pese a los esfuerzos, el bebé no sobrevivió, y sus padres presenciaron la fatalidad, quedando profundamente conmocionados.

Accidente en el patio de comidas deja conmocionados a los presentes

Según los relatos de quienes estaban en el lugar, el bebé cayó sobre el pavimento del área de comidas del centro comercial, generando gritos y alarma entre los comensales, quienes de inmediato alertaron al personal de seguridad. La investigación del hecho continúa abierta, y las circunstancias exactas del accidente aún no se han confirmado.

"Una señora comenzó a gritar y el bebé estaba inconsciente", comentó una de las testigos. Otra añadió: "Se lo llevaron a la clínica, pero ya no pudieron hacer nada". Hasta el momento, ni la administración del centro comercial ni la empresa de seguridad han emitido declaraciones oficiales respecto al incidente.

¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?

Si vives en Perú, es fundamental conocer los números de emergencia disponibles para actuar rápidamente ante situaciones como violencia familiar, accidentes de tránsito u otros incidentes. A continuación, te presentamos una guía con las principales líneas de atención en el país: