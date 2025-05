¡Mis propias hijas destruyeron mi casa! Peruano rompe en llanto tras negarse a entregarles la herencia

“Me amenazaron. Me obligaban a firmar. Pero me enfermé y no pude…”, contó Emilio, quebrado, en medio de los restos de lo que alguna vez fue su hogar. La escena, más propia de una película trágica, ocurrió luego de que el padre se negara a ceder inmediatamente los bienes tras la muerte de su esposa, Aurelia Nina Paucar, quien falleció el 21 de marzo de 2024. El proceso de sucesión intestada los reconocía a él y a sus hijas como herederos legales, pero el conflicto estalló cuando ellas exigieron que se repartan los bienes sin esperar más.