Inventó un embarazo, un secuestro y un bebé: el caso falso que engañó a todo el país y paralizó al Perú.

Dos días después, Gabriela apareció sola, sin bebé, en Villa María del Triunfo. Aseguró que había sido secuestrada y obligada a dar a luz en un lugar desconocido. Dijo que su hija, Martina, no lloró al nacer y que luego perdió el conocimiento. Sin embargo, algo no cuadraba. Fue llevada al Hospital Militar y los médicos no tardaron en confirmar lo impensable: no había señales de un parto reciente.