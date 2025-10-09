Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Miembro de Armonía 10 abandona el show cuando le revelaron que cantante de Agua Marina fue herido

Policía causa sensación en Junín al pagar su pasaje y recibe aplausos: “La gran diferencia con ‘Lady 2 soles’”

Mientras la suboficial Teresa Cuba fue criticada por negarse a pagar su pasaje al no llevar su uniforme, el suboficial Rolando Brusil Eulogio, quien sí vestía su indumentaria institucional, decidió abonar el costo del viaje y recibió elogios por su respeto y honestidad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Policía causa sensación en Junín al pagar su pasaje y recibe aplausos: “La gran diferencia con ‘Lady 2 soles’”
    PNP paga su pasaje
    Policía causa sensación en Junín al pagar su pasaje y recibe aplausos: “La gran diferencia con ‘Lady 2 soles’”

    Un gesto sencillo ha generado gran reconocimiento entre los ciudadanos. El suboficial Rolando Brusil Eulogio, miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue captado pagando su pasaje en una combi que cubría la ruta Hualhuas-Huancayo. El video se hizo viral en redes sociales por su comportamiento respetuoso y humilde hacia los transportistas.

    A diferencia de otros casos donde efectivos policiales se negaron a pagar su pasaje, Brusil Eulogio optó por cumplir con la norma como cualquier ciudadano. La grabación, difundida por un pasajero, recibió numerosos elogios por reflejar valores de honestidad y respeto.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Chofer denunciado por cobrar pasaje a policía rompe su silencio: "Me amenazó con detenerme"

    Este hecho demuestra cómo los actos cotidianos pueden influir positivamente en la imagen de la institución policial. Vecinos y compañeros destacaron su ejemplo, señalando que contribuye a fortalecer la confianza de la comunidad en la PNP.

    El policía huancaíno, de 41 años, cuenta con más de dieciséis años de servicio y actualmente labora en la región policial de Junín. El momento fue grabado mientras se dirigía a su trabajo, y su actitud fue celebrada en redes por contraponerse a recientes controversias en Lima, siendo vista como una muestra de compromiso con las normas y el respeto al transporte público.

    Usuarios reaccionan a gesto de PNP

    Amigos y colegas resaltaron que gestos como el suyo ayudan a mejorar la percepción ciudadana sobre la Policía. Su proceder evidencia que las acciones simples pueden generar un impacto positivo.

    En redes, los usuarios destacaron su integridad. “Yo sé que la policía tiene mala estigma, pero a diferencia de la otra señora, él sí está en ejercicio de sus funciones y aun así paga su pasaje”, comentó un internauta. Otro añadió: “La enorme diferencia es que, estando uniformado y en funciones, paga su pasaje y da una lección de respeto”.

    Los mensajes reflejan el reconocimiento hacia el suboficial, considerado por muchos como un ejemplo de honestidad dentro de la PNP.

    SOBRE EL AUTOR:
    Policía causa sensación en Junín al pagar su pasaje y recibe aplausos: “La gran diferencia con ‘Lady 2 soles’”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS todo octubre: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    ATENCIÓN | Estos días fueron declarados NO LABORABLES: 13 y 14 de octubre y habrá nuevo feriado largo

    Chofer denunciado por cobrar pasaje a policía rompe su silencio: "Me amenazó con detenerme"

    Tragedia en Real Plaza Centro Cívico: bebé de 7 meses fallece tras caer del segundo piso del concurrido centro comercial

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;