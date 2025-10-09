Policía causa sensación en Junín al pagar su pasaje y recibe aplausos: “La gran diferencia con ‘Lady 2 soles’”

Mientras la suboficial Teresa Cuba fue criticada por negarse a pagar su pasaje al no llevar su uniforme, el suboficial Rolando Brusil Eulogio , quien sí vestía su indumentaria institucional, decidió abonar el costo del viaje y recibió elogios por su respeto y honestidad.

Un gesto sencillo ha generado gran reconocimiento entre los ciudadanos. El suboficial Rolando Brusil Eulogio, miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue captado pagando su pasaje en una combi que cubría la ruta Hualhuas-Huancayo. El video se hizo viral en redes sociales por su comportamiento respetuoso y humilde hacia los transportistas.

A diferencia de otros casos donde efectivos policiales se negaron a pagar su pasaje, Brusil Eulogio optó por cumplir con la norma como cualquier ciudadano. La grabación, difundida por un pasajero, recibió numerosos elogios por reflejar valores de honestidad y respeto.

Este hecho demuestra cómo los actos cotidianos pueden influir positivamente en la imagen de la institución policial. Vecinos y compañeros destacaron su ejemplo, señalando que contribuye a fortalecer la confianza de la comunidad en la PNP.

El policía huancaíno, de 41 años, cuenta con más de dieciséis años de servicio y actualmente labora en la región policial de Junín. El momento fue grabado mientras se dirigía a su trabajo, y su actitud fue celebrada en redes por contraponerse a recientes controversias en Lima, siendo vista como una muestra de compromiso con las normas y el respeto al transporte público.

Usuarios reaccionan a gesto de PNP

Amigos y colegas resaltaron que gestos como el suyo ayudan a mejorar la percepción ciudadana sobre la Policía. Su proceder evidencia que las acciones simples pueden generar un impacto positivo.

En redes, los usuarios destacaron su integridad. “Yo sé que la policía tiene mala estigma, pero a diferencia de la otra señora, él sí está en ejercicio de sus funciones y aun así paga su pasaje”, comentó un internauta. Otro añadió: “La enorme diferencia es que, estando uniformado y en funciones, paga su pasaje y da una lección de respeto”.