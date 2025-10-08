Este 8 de octubre, Perú conmemora el Combate de Ang﻿amos , feriado nacional que garantiza descanso remunerado para trabajadores del sector público y privado.

Este miércoles 8 de octubre se conmemora el Combate de Angamos, una fecha que representa un feriado nacional para todos los trabajadores del sector público y privado en el Perú. Este día, los empleados tienen derecho a descansar con remuneración completa, pero si deben acudir a laborar, la ley establece un pago especial. Descubre aquí cuánto te corresponde si trabajas en este feriado.

¿Cuánto te deben pagar si trabajas el feriado del 8 de octubre?

Este miércoles 8 de octubre, el país conmemorará el Combate de Angamos, fecha considerada feriado nacional tanto para el sector público como privado. Según el artículo 6 del Decreto Legislativo N.º 713, los trabajadores tienen derecho a descansar ese día con remuneración completa, sin que esto afecte su salario mensual.

Sin embargo, si una persona trabaja durante el feriado y su empleador no le otorga descanso sustitutorio, la ley establece un pago triple por la jornada. Así lo precisó Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), quien detalló cómo se realiza este cálculo:

Pago por feriado : corresponde al día no laborado (ya incluido en el sueldo).

: corresponde al día no laborado (ya incluido en el sueldo). Pago por trabajo realizado : monto regular por la jornada efectivamente cumplida.

: monto regular por la jornada efectivamente cumplida. Sobretasa del 100 %: bonificación adicional equivalente a otro salario diario.

En resumen, si trabajas el 8 de octubre, te corresponde el triple de tu salario diario, salvo que tu empleador te brinde otro día de descanso en compensación.

¿Cómo calcular el pago si trabajas el 8 de octubre?

Para entender cuánto se debe recibir por trabajar durante el feriado del 8 de octubre, tomemos como referencia a un empleado con un sueldo mensual de S/ 1,500. Su remuneración diaria equivale a S/ 50 (1,500 ÷ 30).

Si esa persona labora en el feriado, deberá recibir S/ 150 en total, compuestos por:

S/ 50 por el feriado (ya incluido en el sueldo mensual),

S/ 50 por el trabajo realizado ese día,

S/ 50 adicionales como sobretasa del 100 %.