ATENCIÓN | Estos días fueron declarados NO LABORABLES: 13 y 14 de octubre y habrá nuevo feriado largo

El lunes 13 y martes 14 de octubre serán feriados regionales en Piura y Moquegua. Conoce las festividades del Señor Cautivo de Ayabaca y San Fortunata y cómo impacta a los trabajadores.

El calendario oficial de feriados y días no laborables en Perú trae novedades para este octubre. El lunes 13 y martes 14 han sido declarados días no laborables en Piura y Moquegua, según las Ordenanzas Regionales N.° 443-2019 y N° 09-2019-CR/GRM. Esta medida permite a los ciudadanos participar de manera plena en las festividades locales sin afectar sus compromisos laborales.

Festividades en Piura y Moquegua

En Piura, el 13 de octubre se rinde homenaje al Señor Cautivo de Ayabaca, con miles de fieles que realizan peregrinaciones hacia el santuario principal. Esta tradición religiosa, que data del siglo XVIII, es un símbolo de identidad cultural y espiritual de la región.

Mientras tanto, en Moquegua, el 14 de octubre se celebra a la Virgen y Mártir San Fortunata, patrona de la región, con procesiones y actividades religiosas que congregan a familias y comunidades locales.

Según las ordenanzas, ambos feriados permiten a los ciudadanos participar de los actos religiosos y culturales sin que se afecte su jornada laboral. El sector privado puede acogerse a esta disposición siempre que exista un acuerdo con los empleadores.

El objetivo de los feriados regionales