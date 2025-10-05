Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

ATENCIÓN | Estos días fueron declarados NO LABORABLES: 13 y 14 de octubre y habrá nuevo feriado largo

El lunes 13 y martes 14 de octubre serán feriados regionales en Piura y Moquegua. Conoce las festividades del Señor Cautivo de Ayabaca y San Fortunata y cómo impacta a los trabajadores.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ATENCIÓN | Estos días fueron declarados NO LABORABLES: 13 y 14 de octubre y habrá nuevo feriado largo
    ¿Habrá feriado largo en octubre?
    ATENCIÓN | Estos días fueron declarados NO LABORABLES: 13 y 14 de octubre y habrá nuevo feriado largo

    El calendario oficial de feriados y días no laborables en Perú trae novedades para este octubre. El lunes 13 y martes 14 han sido declarados días no laborables en Piura y Moquegua, según las Ordenanzas Regionales N.° 443-2019 y N° 09-2019-CR/GRM. Esta medida permite a los ciudadanos participar de manera plena en las festividades locales sin afectar sus compromisos laborales.

    Festividades en Piura y Moquegua

    En Piura, el 13 de octubre se rinde homenaje al Señor Cautivo de Ayabaca, con miles de fieles que realizan peregrinaciones hacia el santuario principal. Esta tradición religiosa, que data del siglo XVIII, es un símbolo de identidad cultural y espiritual de la región.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS todo octubre: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    Mientras tanto, en Moquegua, el 14 de octubre se celebra a la Virgen y Mártir San Fortunata, patrona de la región, con procesiones y actividades religiosas que congregan a familias y comunidades locales.

    Según las ordenanzas, ambos feriados permiten a los ciudadanos participar de los actos religiosos y culturales sin que se afecte su jornada laboral. El sector privado puede acogerse a esta disposición siempre que exista un acuerdo con los empleadores.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¿Confirman nuevo paro para este 6 de octubre? Gremios lanzan POTENTE comunicado

    El objetivo de los feriados regionales

    Estas fechas buscan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de cada comunidad. “El objetivo no es solo brindar un día de descanso, sino reconocer y preservar nuestras tradiciones históricas, religiosas y sociales que definen cada región”, señalaron las autoridades locales.

    SOBRE EL AUTOR:
    ATENCIÓN | Estos días fueron declarados NO LABORABLES: 13 y 14 de octubre y habrá nuevo feriado largo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS todo octubre: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

    ATENCIÓN | Se vienen más feriados largos: Cuatro feriados podrían moverse al lunes siguiente a su fecha

    Retiro AFP: esto debes hacer si no presentaste tu solicitud en la fecha indicada del cronograma oficial

    ¿Confirman nuevo paro para este 6 de octubre? Gremios lanzan POTENTE comunicado

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;