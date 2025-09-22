Wapa.pe
La Tinka reventó, pero el ganador no podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

Confirman suspensión de clases en esta región del Perú este 24 de septiembre: esta es la razón oficial

Este 24 de septiembre, esta región del Perú celebrará un feriado regional al suspender clases y actividades laborales en honor a esta tradición centenaria.

    Confirman suspensión de clases en esta región del Perú este 24 de septiembre: esta es la razón oficial
    Confirman la suspensión de clases en esta región | Composición: Wapa / Andina
    Confirman suspensión de clases en esta región del Perú este 24 de septiembre: esta es la razón oficial

    Este miércoles 24 de septiembre, una zona del país vivirá una jornada diferente. Las clases y el trabajo quedarán suspendidos para dar paso a un día de celebración y tradición. El feriado, respaldado por ley, busca mantener viva una costumbre histórica que se transmite de generación en generación.

    wapa.pe

    Suspenden clases en esta región del Perú: Conoce la razón

    Este miércoles 24 de septiembre, Piura vivirá un día especial con la paralización de actividades laborales y escolares en toda la región. La jornada de descanso, establecida por ley, se realiza en honor a una de las tradiciones religiosas más antiguas y representativas del norte peruano.

    Aunque no se trata de un feriado nacional, la fecha tiene gran significado para los piuranos, quienes mantienen viva la devoción a la Virgen de las Mercedes, considerada su protectora desde la época colonial.

    La Ley N.° 15618 garantiza que cada año se otorgue este feriado regional, en el que se organizan misas, procesiones y diversas actividades culturales. La Virgen de las Mercedes también es reconocida como patrona de las Fuerzas Armadas, reforzando el valor histórico de la celebración.

    La conmemoración no solo representa un acto de fe, sino también un recordatorio del papel que, según la tradición, la Virgen desempeñó en la defensa del puerto de Paita frente a los piratas siglos atrás.

    wapa.pe

    ¿Quiénes tendrán descanso este 24 de septiembre?

    La fecha no solo es un evento religioso, sino también un día que impacta la rutina de toda la región. Miles de personas aprovechan la jornada para participar en actividades culturales, compartir en familia o simplemente descansar. Según lo establecido, este feriado aplica para:

    • Funcionarios y colaboradores del sector público.
    • Trabajadores del sector privado que viven en la región.
    • Estudiantes de colegios, institutos y universidades.
    Confirman suspensión de clases en esta región del Perú este 24 de septiembre: esta es la razón oficial
