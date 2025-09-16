Inauguran el Pasaje Del Arte Y El Deporte con mural de más de 300 m2

Inauguran el Pasaje Del Arte Y El Deporte con mural de más de 300 m2Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Inspirados en el arte clásico italiano y los principales deportes practicados en Perú; los artistas Jaime Alcántara (Raf), artista urbano con 27 años de trayectoria, y Omar Smash, creador de la Blanquirroja Mural en Gamarra, intervienen mural del polideportivo de la Asociación de Vecinos de Vista Alegre - VIPSE.
Las primeras cuadras del jirón Santiago Antúnez de Mayolo de Vista Alegre se transformarán con esta iniciativa de los artistas visuales junto a Decal, constructora e inmobiliaria con 16 años de trayectoria, como parte de su plan de responsabilidad social, donde gestionan y apoyan diversos eventos deportivos y culturales.
Este es un proyecto de transformación del entorno a través de las artes visuales, donde la comunidad es parte de su creación al contar con la participación de los vecinos de la urbanización y que es posible gracias al convenio de Decal Inmobiliaria con la asociación sin fines de lucro VIPSE y la participación de los artistas de amplia trayectoria a nivel nacional.
Periodo de muralización: del 16 al 30 de septiembre de 2025.
Fecha de inauguración: miércoles 1 de octubre de 2025, 12:00 m.
Lugar: exterior del polideportivo VIPSE.Jirón Santiago Antúnez de Mayolo, urb. Vista Alegre, Surco.
LEE MÁS: Cierran este HISTÓRICO mercado de forma INDEFINIDA por acumular exorbitante deuda tributaria
Entidad que financia el proyecto: Decal Properties SAC.
Entidad beneficiaria a través de convenio de colaboración institucional: asociación sin fines de lucro VIPSE.
Artistas que desarrollan el proyecto: Omar Smash y Jaime Alcántara (Raf).