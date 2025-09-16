Llega el “Vive Chincha”, en su cuarta edición

Evento donde más de diez mil familias festejarán el sábado 25 y domingo 26 de octubre del 2025 en la Plaza de Armas de Chincha .

Este festival será el epicentro de la celebración por el orgullo chinchano y sus familias.

Este festival será el epicentro de la celebración por el orgullo chinchano y sus familias.

Más de diez mil familias disfrutarán de la cuarta edición de “Vive Chincha” que se realizará el sábado 25 y domingo 26 de octubre del 2025 en la Plaza de Armas de Chincha desde las 3pm. El evento convoca, una vez más, a una celebración anual que ya se ha convertido en un referente para la región y el país.

Uno de sus principales atractivos será la muestra de zapateo más grande vista en Perú, como parte del Concurso Internacional de Zapateo Afroperuano y el primer Concurso de Canto de este festival, cuyas actividades contribuyen a que su legado de energía, danza y ritmo vaya de generación a generación.

Además, se llevarán a cabo ferias artesanales y shows, así como pasacalles y la preparación de la Carapulcra y Sopa Seca más grande que se haya visto; todo con el objetivo de reforzar el orgullo chinchano y generar nuevas oportunidades de colaboración. Esta plataforma cultural tiene como ejes la identidad, el turismo y la co-creación.

Más que un festival, “Vive Chincha” es un espacio que nace desde el corazón de esa tierra para celebrar su esencia. Año tras año reúne a artistas, empresas, instituciones públicas y sociedad civil en un punto de encuentro que rinde homenaje a su cultura e identidad. Puedes conocer y participar en todas sus actividades en sus redes principales de instagram y facebook @vivechincha.

Su impacto alcanza a miles de personas, no solo en términos de participación, sino también de dinamización turística y económica. La propuesta de “Vive Chincha” apuesta por mostrar lo más vibrante de su gastronomía, música, danza y tradiciones como un motor que fortalece la región y atrae el turismo.