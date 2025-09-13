Wapa.pe
Teletón 2025: S/ 1.684.524 recaudados en el primer día rumbo a la meta solidaria por los niños con discapacidad y autismo

La Teletón 2025 inició con música, testimonios inspiradores y más de S/ 1.6 millones recaudados en su primer día, en busca de superar los S/ 8 millones para terapias de rehabilitación infantil.

    La Teletón 2025 arrancó este viernes 12 de septiembre con una meta clara: superar los S/ 8 millones para financiar terapias y programas de rehabilitación dirigidos a niñas y niños con discapacidad física y autismo en el Perú. En su primera jornada, el evento logró reunir S/ 1,684,524, una cifra que refleja el compromiso de miles de peruanos conectados a través de América Televisión, TV Perú y plataformas digitales.

    Un inicio lleno de música y esperanza

    La noche se abrió con un show cargado de energía. Milena Warthon y Deyvis Orosco interpretaron el himno oficial “Unidos es posible”, seguidos por las presentaciones de Amy Gutiérrez y Natalia Natalia, que encendieron al público.

    Los conductores Gisela Valcárcel, Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo se encargaron de dar la bienvenida, transmitiendo un mensaje de unión nacional. “Hoy queremos hablarle al corazón de cada peruano. Las niñas y niños de la Teletón dependen de estas terapias para caminar, hablar o simplemente tener una mejor calidad de vida. No dejemos que sus sueños se detengan”,
    expresó Sergio León, gerente general de la Fundación Teletón.

    Historias que inspiran

    El primer día estuvo marcado por testimonios de vida:

    • Jesús Díaz (Lima): diagnosticado con parálisis cerebral, hoy es atleta paralímpico y voluntario de la Teletón.
    • Ariana Macalupú (Piura): su historia mostró el poder del acompañamiento familiar.
    • Kristell Quispe (Cusco): junto a su madre, compartió los avances que logró gracias a terapias de rehabilitación.

    Teletón Digital y retos en redes

    La Teletón Digital arrancó en simultáneo desde las 9:00 p. m. con un reto propio de S/ 500,000. Al cierre del viernes ya había recaudado S/ 191,001. Influencers y artistas como Giancarlo “El Flaco” Granda, You Salsa, Flor Polo y Chiquiwilo animaron la Play Zone, un espacio con juegos y desafíos transmitidos en línea.

    Movilización en regiones

    La solidaridad también se sintió en distintas partes del país. En Arequipa se realizó una Cena de Gala, mientras que Cusco, Piura, Iquitos y Chiclayo preparan conciertos, ferias y actividades culturales para este fin de semana, sumando esfuerzos para alcanzar la meta nacional.

    Transparencia garantizada

    La organización recordó que la Fundación Teletón es independiente de la Clínica San Juan de Dios, aunque trabaja con sus servicios de rehabilitación. Para asegurar la transparencia, los fondos son auditados por PwC y administrados por La Fiduciaria, garantizando que cada sol se use según lo establecido.

    Cómo donar a la Teletón

    Existen múltiples formas de colaborar desde cualquier punto del país:

    • Yape: al número 989 361 677.
    • BCP: cuenta corriente en soles 191-011-11-11-0-33.
    • Tiendas físicas: Plaza Vea, Mass, Vivanda, Makro y Promart.
    • Web oficial: www.teleton.pe.

    La recaudación continuará este fin de semana con la expectativa de que más peruanos se sumen a la causa solidaria que cambia vidas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Teletón 2025: S/ 1.684.524 recaudados en el primer día rumbo a la meta solidaria por los niños con discapacidad y autismo
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

