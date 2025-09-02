Más de 300 choferes reciben capacitación GRATUITA para mejorar el transporte público

Más de 300 choferes reciben capacitación GRATUITA para mejorar el transporte públicoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció una serie de charlas gratuitas dirigidas a más de 300 conductores, cobradores y operadores de transporte público. Esta iniciativa se enmarca en la Semana de la Educación Vial y busca reforzar el respeto a las normas de tránsito, reducir accidentes y garantizar una movilidad más segura en la ciudad.
Jornadas virtuales para distintos públicos
Las capacitaciones se desarrollarán durante cinco días e incluirán sesiones presenciales y virtuales. En el caso de las charlas online, cada jornada está pensada para un público específico:
- Martes 2 de septiembre (15:00 – 16:30): Educación y seguridad vial para conductores y cobradores.
- Miércoles 3 de septiembre (16:00 – 17:30): Taller dirigido a usuarios del transporte público.
- Jueves 4 de septiembre (16:00 – 17:30): Educación vial para ciclistas y peatones en Lima y Callao.
- Viernes 5 de septiembre (16:00 – 17:30): Actividad especial dirigida a taxistas.
Los interesados pueden inscribirse de manera gratuita a través de la plataforma oficial de la ATU: Formulario de inscripción.
Capacitaciones presenciales en empresas de transporte
Además de las charlas virtuales, se realizarán sesiones presenciales en patios taller de diferentes distritos. Estas se dictarán en empresas como Inversiones Ramírez, E.T.S.M. Sur 1º de Junio, Mi Divino Salvador y E.T. 41 S.A., con horarios que van desde la mañana hasta la tarde.
Información y contacto
La ATU ha habilitado los números de WhatsApp 944 494 689 y 946 077 362 para responder consultas sobre las capacitaciones.
Una iniciativa que salva vidas
Con esta propuesta, la ATU busca promover hábitos responsables entre todos los actores de la movilidad urbana: desde choferes de combis y taxis hasta peatones y ciclistas. El objetivo final es claro: reducir los incidentes de tránsito y fomentar un transporte más seguro y eficiente en Lima y Callao.