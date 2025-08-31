Wapa.pe
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Mientras en Lima nos congelamos: Senamhi alerta temperaturas extremas en 10 regiones de Perú

Perú vive un contraste climático: Lima registró su día más frío, mientras Senamhi alerta hasta 38 °C y radiación extrema en 10 regiones.

    Mientras en Lima nos congelamos: Senamhi alerta temperaturas extremas en 10 regiones de Perú
    La alerta será prolongada. | Composición Wapa.
    Mientras en Lima nos congelamos: Senamhi alerta temperaturas extremas en 10 regiones de Perú

    El Perú vive un contraste climático radical. Mientras Lima y Callao soportaron el día más helado del año, con una sensación térmica que sorprendió a los capitalinos, en la selva y parte de la sierra el panorama es opuesto: el calor intenso podría superar los 38 grados en los próximos días.

    Senamhi emite alerta naranja en 10 regiones

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la alerta naranja estará vigente hasta el domingo 31 de agosto a las 11:59 p. m. y abarca a las regiones de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Alerta naranja en Lima y 15 regiones: Senamhi advierte frío extremo de hasta -20 °C en estas zonas

    “Se presentará el incremento de la temperatura diurna de ligera a moderada intensidad en la selva. Además, se espera el incremento de la radiación ultravioleta (UV) especialmente hacia el mediodía, la ocurrencia de chubascos de forma aislada y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h”, advierte el comunicado del organismo.

    Hasta 38 °C y alta radiación UV

    Según el pronóstico, este sábado 30 de agosto la selva norte podría alcanzar los 38 °C, mientras que en la selva centro se esperan valores de 36 °C y en la selva sur, temperaturas mayores a 34 °C.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

    El panorama no cambiará mucho el domingo 31, cuando se estima que las cifras ronden los 37 °C en la selva norte, 35 °C en la selva centro y más de 34 °C en la selva sur.

    A este escenario se suma el incremento de la radiación ultravioleta, un factor de riesgo para la salud que exige el uso de bloqueador, sombreros de ala ancha y evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

