Perú vive un contraste climático : Lima registró su día más frío, mientras Senamhi alerta hasta 38 °C y radiación extrema en 10 regiones.

El Perú vive un contraste climático radical. Mientras Lima y Callao soportaron el día más helado del año, con una sensación térmica que sorprendió a los capitalinos, en la selva y parte de la sierra el panorama es opuesto: el calor intenso podría superar los 38 grados en los próximos días.

Senamhi emite alerta naranja en 10 regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la alerta naranja estará vigente hasta el domingo 31 de agosto a las 11:59 p. m. y abarca a las regiones de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

“Se presentará el incremento de la temperatura diurna de ligera a moderada intensidad en la selva. Además, se espera el incremento de la radiación ultravioleta (UV) especialmente hacia el mediodía, la ocurrencia de chubascos de forma aislada y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h”, advierte el comunicado del organismo.

Hasta 38 °C y alta radiación UV

Según el pronóstico, este sábado 30 de agosto la selva norte podría alcanzar los 38 °C, mientras que en la selva centro se esperan valores de 36 °C y en la selva sur, temperaturas mayores a 34 °C.

El panorama no cambiará mucho el domingo 31, cuando se estima que las cifras ronden los 37 °C en la selva norte, 35 °C en la selva centro y más de 34 °C en la selva sur.