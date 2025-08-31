Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en LimaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sedapal informó que este lunes 1 de septiembre se realizará un corte programado del servicio de agua potable en zonas de Lurín, Comas, La Molina y Santiago de Surco. La medida responde a trabajos de mantenimiento en la red principal, destinados a optimizar la distribución y asegurar un mejor suministro en dichos distritos.
Según la entidad, la labor central será la limpieza de reservorios, acción necesaria para conservar el sistema en condiciones seguras y garantizar la calidad del servicio.
LEER MÁS: Alerta naranja en Lima y 15 regiones: Senamhi advierte frío extremo de hasta -20 °C en estas zonas
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Lurín
Sectores 464, 465, 467, 468, 469 y 470
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- Urb. Ciudad Morales 1era etapa
- A. H. Guadulfo Silva
- A. H. César Vallejo
- Urb. La Virreyna
- Lurín Pueblo
- A. H. Nuevo Lurín 1ra etapa
- A. H. Nuevo Lurín 2da etapa
- A. H. Nuevo Lurín 3ra etapa
- A. H. Nuevo Lurín 4ta etapa
- A. H. Víctor Raúl Haya de la Torre
- Asoc. La Barca
- Asoc. El Barco
- Asoc. Jahuay
- Asoc. Suspiros
- Asoc. Las Velas
- La Estancia
Comas
Sector 339
Hora: 12 m - 11 p. m.
- P.J. La Libertad
- AH. Nueva Florida
- AH. Primavera y Manco Inca 11 y 12
- AH. Sol Naciente
- AH. Vista Alegre
- P.J. Clorinda Málaga de Prado
- P.J. Manco Inca
- P.J. La Merced
- P.J. Pampa Comas
La Molina
Sector 199
Hora: 11 a. m. - 11 p. m.
- Urb. Portada del Sol III Etapa
- Urb. Las Praderas de La Molina
Santiago de Surco
Hora: 12 m. - 9 p. m.
- Urb. El Dorado
- Urb. Los Rosales
- Urb. Chama
- Urb. Higuereta
- Cuadrante: Av. Pedro Ventura, Av. Higuereta, Av. Alfredo Benavides, Av. Aviación
En ese caso, se interrupirá el servicio por cambio de grifo contra incendio.
Recomendaciones para ahorrar agua
- Detecta filtraciones: Un grifo con goteras puede desperdiciar hasta 30 litros diarios. Revisa y arregla duchas, inodoros o caños con fallas.
- Cierra el caño cuando no lo uses: Mientras te cepillas, afeitas o enjabonas, mantén el grifo cerrado para evitar el desperdicio.
- Duchas más breves: Limitar tu baño a 5 minutos puede significar un ahorro de hasta 50 litros de agua por uso.
- Dale un segundo uso al agua: El agua del enjuague de frutas y verduras puede utilizarse para regar las plantas.
- Llena al máximo tus electrodomésticos: Usa la lavadora o lavavajillas solo con carga completa y en programas ecológicos.
- Riega en horarios adecuados: Hazlo temprano en la mañana o al anochecer para reducir la evaporación del agua.
- Elige plantas autóctonas: Las especies nativas necesitan menos agua y se adaptan mejor al clima.
- Promueve el buen uso del agua: Comparte estos hábitos con quienes te rodean. El cambio empieza con pequeñas acciones compartidas.