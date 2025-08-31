Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

Sedapal recomendó a los usuarios almacenar agua y mantener las llaves cerradas para cubrir necesidades básicas hasta el restablecimiento total del servicio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima
    Sedapal: Corte de agua | Composición Wapa
    Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

    Sedapal informó que este lunes 1 de septiembre se realizará un corte programado del servicio de agua potable en zonas de Lurín, Comas, La Molina y Santiago de Surco. La medida responde a trabajos de mantenimiento en la red principal, destinados a optimizar la distribución y asegurar un mejor suministro en dichos distritos.

    Según la entidad, la labor central será la limpieza de reservorios, acción necesaria para conservar el sistema en condiciones seguras y garantizar la calidad del servicio.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Alerta naranja en Lima y 15 regiones: Senamhi advierte frío extremo de hasta -20 °C en estas zonas

    ¿Cuáles son las zonas afectadas?

    Lurín

    Sectores 464, 465, 467, 468, 469 y 470
    Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

    • Urb. Ciudad Morales 1era etapa
    • A. H. Guadulfo Silva
    • A. H. César Vallejo
    • Urb. La Virreyna
    • Lurín Pueblo
    • A. H. Nuevo Lurín 1ra etapa
    • A. H. Nuevo Lurín 2da etapa
    • A. H. Nuevo Lurín 3ra etapa
    • A. H. Nuevo Lurín 4ta etapa
    • A. H. Víctor Raúl Haya de la Torre
    • Asoc. La Barca
    • Asoc. El Barco
    • Asoc. Jahuay
    • Asoc. Suspiros
    • Asoc. Las Velas
    • La Estancia

    Comas

    Sector 339
    Hora: 12 m - 11 p. m.

    • P.J. La Libertad
    • AH. Nueva Florida
    • AH. Primavera y Manco Inca 11 y 12
    • AH. Sol Naciente
    • AH. Vista Alegre
    • P.J. Clorinda Málaga de Prado
    • P.J. Manco Inca
    • P.J. La Merced
    • P.J. Pampa Comas
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: ES OFICIAL | Tarifa de agua subirá este 2026 y así aumentará tu recibo de Sedapal

    La Molina

    Sector 199
    Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

    • Urb. Portada del Sol III Etapa
    • Urb. Las Praderas de La Molina

    Santiago de Surco

    Hora: 12 m. - 9 p. m.

    • Urb. El Dorado
    • Urb. Los Rosales
    • Urb. Chama
    • Urb. Higuereta
    • Cuadrante: Av. Pedro Ventura, Av. Higuereta, Av. Alfredo Benavides, Av. Aviación

    En ese caso, se interrupirá el servicio por cambio de grifo contra incendio.

    Recomendaciones para ahorrar agua

    • Detecta filtraciones: Un grifo con goteras puede desperdiciar hasta 30 litros diarios. Revisa y arregla duchas, inodoros o caños con fallas.
    • Cierra el caño cuando no lo uses: Mientras te cepillas, afeitas o enjabonas, mantén el grifo cerrado para evitar el desperdicio.
    • Duchas más breves: Limitar tu baño a 5 minutos puede significar un ahorro de hasta 50 litros de agua por uso.
    • Dale un segundo uso al agua: El agua del enjuague de frutas y verduras puede utilizarse para regar las plantas.
    • Llena al máximo tus electrodomésticos: Usa la lavadora o lavavajillas solo con carga completa y en programas ecológicos.
    • Riega en horarios adecuados: Hazlo temprano en la mañana o al anochecer para reducir la evaporación del agua.
    • Elige plantas autóctonas: Las especies nativas necesitan menos agua y se adaptan mejor al clima.
    • Promueve el buen uso del agua: Comparte estos hábitos con quienes te rodean. El cambio empieza con pequeñas acciones compartidas.
    SOBRE EL AUTOR:
    Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Giuliana Llamoja reaparece con exitosa vida gracias a su prestigiosa carrera tras ser absuelta de asesinar a su madre

    Alerta naranja en Lima y 15 regiones: Senamhi advierte frío extremo de hasta -20 °C en estas zonas

    La EXITOSA vida con la MILLONARIA carrera de Zaraí Toledo tras luchar por su APELLIDO contra el expresidente Alejandro Toledo

    ¿Cómo saber si tienes denuncias policiales en tu contra este 2025? Podrías llevarte una terrible sorpresa

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;