Senamhi indica que es un fenómeno meteorológico de intensidad moderada a fuerte que podría afectar a miles de familias, sobre todo en las zonas rurales ubicadas en grandes alturas.

    Alerta naranja en Lima y 15 regiones: Senamhi advierte frío extremo de hasta -20 °C en estas zonas

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) amplió el aviso meteorológico N.° 299 con nivel de alerta naranja, señalando que entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto se registrará un marcado descenso de la temperatura nocturna en la sierra. Este fenómeno, de intensidad moderada a fuerte, pondrá en riesgo a miles de familias, especialmente aquellas que viven en zonas rurales de gran altitud.

    El evento tendrá una duración de 47 horas y vendrá acompañado de ráfagas de viento de hasta 45 km/h, así como de escasa nubosidad y un leve aumento de la temperatura diurna. Esta combinación de factores incrementará la sensación de frío extremo durante las noches y madrugadas, aumentando la probabilidad de heladas y posibles daños en los cultivos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Tarifa de agua subirá este 2026 y así aumentará tu recibo de Sedapal

    Zonas afectadas y temperaturas previstas

    Según Senamhi, el descenso térmico impactará a los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

    Las proyecciones para la madrugada del sábado 30 de agosto son especialmente preocupantes:

    • En la sierra norte, las mínimas rondarán los 0 °C en localidades por encima de los 2,500 m s. n. m.
    • En la sierra centro, los termómetros podrían descender hasta -8 °C en zonas superiores a los 3,200 m s. n. m.
    • En la sierra sur, el frío alcanzará valores cercanos a -20 °C en localidades sobre los 4,000 m s. n. m.

    El nivel de alerta naranja indica la previsión de fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que la población debe seguir las recomendaciones oficiales y adoptar las medidas de protección pertinentes.

    Senamhi también destacó que, aunque las temperaturas diurnas aumentarán ligeramente, la falta de nubosidad intensificará las heladas nocturnas y las ráfagas de viento aumentarán la sensación de frío.

    Medidas de prevención ante el descenso nocturno de temperatura

    El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recordó la importancia de que la población tome medidas de autoprotección frente al frío extremo para reducir riesgos en la salud y minimizar pérdidas en agricultura y ganadería. Entre las recomendaciones principales se incluyen:

    • Proteger a niños y adultos mayores, quienes son los más vulnerables a infecciones respiratorias e hipotermia.
    • Abrigarse correctamente con varias capas de ropa, mantas y frazadas durante la noche.
    • Evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir de madrugada o al amanecer.
    • Ventilar los ambientes si se usan braseros o estufas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
    • Consumir alimentos calientes y bebidas tibias que ayuden a mantener la temperatura corporal.
    • Almacenar forraje y agua para el ganado, con el fin de disminuir la mortandad animal ante las heladas extremas.
    • Proteger los cultivos con coberturas, plásticos o métodos tradicionales de aislamiento, ya que las heladas podrían dañar productos sensibles como papa, maíz y hortalizas.
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

