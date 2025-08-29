Alerta naranja en Lima y 15 regiones: Senamhi advierte frío extremo de hasta -20 °C en estas zonas

Senamhi indica que es un fenómeno meteorológico de intensidad moderada a fuerte que podría afectar a miles de familias, sobre todo en las zonas rurales ubicadas en grandes alturas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) amplió el aviso meteorológico N.° 299 con nivel de alerta naranja, señalando que entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto se registrará un marcado descenso de la temperatura nocturna en la sierra. Este fenómeno, de intensidad moderada a fuerte, pondrá en riesgo a miles de familias, especialmente aquellas que viven en zonas rurales de gran altitud.

El evento tendrá una duración de 47 horas y vendrá acompañado de ráfagas de viento de hasta 45 km/h, así como de escasa nubosidad y un leve aumento de la temperatura diurna. Esta combinación de factores incrementará la sensación de frío extremo durante las noches y madrugadas, aumentando la probabilidad de heladas y posibles daños en los cultivos.

Zonas afectadas y temperaturas previstas

Según Senamhi, el descenso térmico impactará a los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

Las proyecciones para la madrugada del sábado 30 de agosto son especialmente preocupantes:

En la sierra norte, las mínimas rondarán los 0 °C en localidades por encima de los 2,500 m s. n. m.

las mínimas rondarán los 0 °C en localidades por encima de los 2,500 m s. n. m. En la sierra centro , los termómetros podrían descender hasta -8 °C en zonas superiores a los 3,200 m s. n. m.

, los termómetros podrían descender hasta -8 °C en zonas superiores a los 3,200 m s. n. m. En la sierra sur, el frío alcanzará valores cercanos a -20 °C en localidades sobre los 4,000 m s. n. m.

El nivel de alerta naranja indica la previsión de fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que la población debe seguir las recomendaciones oficiales y adoptar las medidas de protección pertinentes.

Senamhi también destacó que, aunque las temperaturas diurnas aumentarán ligeramente, la falta de nubosidad intensificará las heladas nocturnas y las ráfagas de viento aumentarán la sensación de frío.

Medidas de prevención ante el descenso nocturno de temperatura

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recordó la importancia de que la población tome medidas de autoprotección frente al frío extremo para reducir riesgos en la salud y minimizar pérdidas en agricultura y ganadería. Entre las recomendaciones principales se incluyen: