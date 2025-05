El día que Gamarra se detuvo: Las 7 horas de terror del ‘Loco Bomba’ que secuestró a 33 personas

Continuando indagando en los casos criminales que impactaron al Perú , el caso de Ruiz Wilfredo Ninasqui Barrios , apodado por la prensa como “El loco Bomba” , no solo dejó cicatrices emocionales en los rehenes atrapados en un banco de Gamarra , sino también una profunda reflexión nacional sobre la salud mental y un impacto en los ciudadanos por la muerte en vivo del atacante.

El 3 de diciembre de 2010, el bullicioso emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria (Lima), vivió una de las jornadas más terroríficas de su historia. Lo que empezó como una mañana común en una agencia del BBVA Banco Continental, terminó convirtiéndose en un operativo de alto riesgo. El responsable fue Ruiz Wilfredo Ninasqui Barrios , oriundo de Yauyos, un hombre que, armado, amenazó con hacer volar el lugar si no cumplían sus exigencias.

Desde dentro del banco, exigió una suma millonaria: 2 millones de dólares en efectivo, un helicóptero, una moto y la garantía de que su vida no correría peligro durante la huida. El agresor se comunicaba constantemente con la prensa, amenazando con hacer estallar los explosivos si no se atendían sus demandas.

"Mira, te estoy anticipando que en 59 minutos quiero mi dinero. Si no lo veo aquí voy a matar. Estoy avisando. No me hagas cambiar de opinión", le dijo el secuestrador al entonces Jefe del Escuadrón de Emergencia de la PNP, Carlos Remy Ramis.