¿Qué pasó con Joran Van der Sloot, el terrible asesino patológico que mató a peruana?

El holandés se declaró culpable ante una jueza en Alabama, confesando no solo los cargos económicos, sino también el asesinato a golpes de Holloway , cuyo cuerpo arrojó a una playa. La condena en EE. UU. fue de 20 años de cárcel adicionales.

“Él mató a mi hermana”, dijo Matthew Holloway en el documental. “¿Quién sabe si no pierde el control y mata a otra persona más?”.

Tras su condena en Estados Unidos, Joran fue devuelto al Perú para seguir cumpliendo la pena por el caso Stephany Flores. Su arribo estaba previsto para el lunes, pero fue reprogramado. “Como política de larga data, por motivos de seguridad y protección de los agentes del orden que los escoltan, no hacemos comentarios sobre el calendario de posibles entregas en extradición”, declaró Nicole Navas Oxman , portavoz del Departamento de Justicia de EE. UU.

El 27 de febrero se estrenó el esperado documental “Pathological: The Lies of Joran van der Sloot” en la plataforma Peacock. Este especial expone una cronología detallada de los crímenes cometidos, con entrevistas exclusivas a familiares, testigos, autoridades peruanas y hasta una ex pareja.