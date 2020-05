Niño de Puno sube a la cima del cerro para captar señal de radio de Aprendo en Casa

Lizandro Aroquipa Luque, un estudiante de 10 años de la institución educativa primaria Nro 73025 Kantati Ururi, con una radio colgada en su hombro y su cuaderno de aprendizaje, sube al cerro acompañado de otros niños. “Yo aprendo por la radio. En mi casa no hay señal de radio peruana. Subo a la cima del cerro para captar la señal. Las personas de la radio hablan muy rápido y no me da tiempo para escribir", dice el estudiante en idioma aimara.

En su comunidad de Kantati Ururi, del distrito de Cojata, provincia de Huancané (Puno), en la frontera con Bolivia, no se pueden escuchar emisoras peruanas. Por eso, diariamente 50 niños tienen que caminar 5 kilómetros y subir al cerro Katani Jincho para captar señal de radio peruana.

En la cumbre no hay sillas, no hay mesas, no hay maestros; el escenario frío y natural que los rodea se convierte en su salón de clases y las piedras en muebles. Uno de los padres de familia acompaña al grupo, actividad que le resta tiempo para sus labores agrícolas y de ganadería.

Para Lizandro y sus compañeros no hay impedimento si se quiere estudiar. Acceder a la educación nunca fue fácil para ellos, pero desde que inició la educación a distancia en el país por el COVID-19, se develó aún más las carencias en que aprenden.

En la comunidad de Kantati Ururi no hay señal de radio peruana, tampoco de internet y menos televisión. Los pobladores utilizan señal de telefonía boliviana para comunicarse, refieren.

Al igual que en Kantati Ururi, en zonas como Huancasaya, Quinuni, Japo del distrito de Cojata, y en comunidades de los distritos de Rosaspata e Inchupalla de la provincia de Huancané, la situación es similar. Solo en el caso de estos pequeños pueblos se estima que 300 escolares tienen que ingeniárselas para captar señal de radio e internet y recibir sus lecciones académicas, explica el consejero regional por Huancané, Germán Alejo.

¿Qué es Aprendo en Casa?

“Aprendo en casa”, es la plataforma del Ministerio de Educación, permite llegar a los escolares a través de internet, radio y televisión en medio de esta emergencia sanitaria. Diariamente se transmiten una serie de contenidos educativos para cada nivel, inicial, primaria y secundaria.

Con información de: La República/ Kleber Sánchez