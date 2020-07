Patricia Manterola reaparece sin maquillaje para promover la belleza natural a sus 47 años

Patricia Manterola es una de las actrices mexicanas recordada por sus últimos papeles en las telenovelas Apuesta por un amor o Destilando amor junto a otras famosas como Angélica Rivera. Ella así como otras 'celebs' durante este tiempo de cuarentena ha preferido apostar por un estilo al natural y sumarse a la tendencia ‘no make up’ en Instagram.

La también cantante sorprendió a sus más 900 000 seguidores quienes quedaron totalmente asombrados con su belleza sin una gota de maquillaje. Y es que así como otras famosas prefiere intercalar looks con mucho brillo y glamour y algunos más sobrios.

Asimismo, Patricia Manterola no teme modelar vestidos y outfits seductores en su cuenta de Instagram en donde ya bordea casi el millón de fans. Uno de sus looks predilectos son los vestidos con aperturas frontales que comienzan en la cadera. Y por supuesto dentro de su maquillaje predilecto no puede faltar el labial rojo para destacar su look.

Pero, así como conquista con diversos looks con peinados sofisticados también lo hace con un look ‘no make up’ al mismo estilo de famosas como Salma Hayek o Thalía quienes ya revelaron sus facetas más hogareñas durante este periodo de confinamiento.

La mexicana conoce bien que la clave está en la versatilidad y el equilibrio pues también resulta conveniente mostrar una dosis de realismo en una red social donde generalmente se postean fotografías “perfectas”.

Por ello no dudó en colgar una postal en la que luce sin una gota de maquillaje y muestra un peinado messy con un cabello recién salido de la ducha, sin ondas, ni alisados, ni algún producto que pueda mejorar su condición y más bien prefiere mostrarlo en su estado más natural.