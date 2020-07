Isabel Acevedo reaparece sin maquillaje junto con mensaje de empoderamiento

Isabel Acevedo sabe el poder de un cambio de look para marcar un hito en nuestras vidas o para anunciar nuestro flamante regreso a las redes sociales.

La bailarina sorprendió a sus seguidores de Instagram compartiendo el novedoso cambio que hizo con su melena, y es que la ‘Chabelita’ dejó de ser castaña y en su lugar, aposto por un tinte rubio ‘bleached’, más claro al que normalmente usa, aplicado en una técnica balayage que todavía deja las raíces y partes de su cabello un poco oscuro. Pero ese no fue el único cambio: Acevedo también debutó un cerquillo estilo ‘cortina’ que enmarca mejor su rostro.

Sin embargo, el cambio de look no sorprendió tanto a los seguidores de la ex chica reality como verla sin maquillaje, disfrutando de un look más relajado y auténtico. “Qué bonita te ves cuando descubres que SÍ puedes - con todo lo que tú quieras”, escribió Isabel Acevedo al pie de una de sus fotografías ‘au natural’.

Numerosos usuarios halagaron las fotos sin maquillaje de Isabel Acevedo así como sus mensajes de empoderamiento y amor propio, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

Y es que como recordamos, el año pasado la bailarina atravesó un duro momento tras separarse de Christian Dominguez cuando se enteró que este le era infiel. Lo cierto es que con cada día que pasa ¡la ‘Chavelita’ practica más el 'self love' y está más consciente de su importancia!