Karina Rivera irradia estilo con la prenda favorita de JLo para destacar su figura

Karina Rivera ha vuelto a las pantallas bajo un nuevo formato y en uno de sus últimos outfits se ha lucido con un look total black en el que muestra uno de sus mejores estilismos tal como lo haría la propia Jennifer López.

En una de sus ‘stories’ de Instagram la ex animadora infantil compartió la instantánea en la que se muestra junto a una de sus invitadas. Además, hemos encontrado en sus redes sociales un look en el que modela una de las prendas predilectas de JLo.

La expareja de Fernando Fundicheli eligió un Little black drees para la segunda emisión de su nuevo programa de citas amorosas La ruta del amor. Un vestido básico que como sabemos no puede faltar en nuestro guardarropa para acompañarnos en toda ocasión.

En cuanto al peinado Karina Rivera prefirió llevarlo suelto y lacio con su color rubio característico hace ya muchos años. Y para resaltar la sobriedad de su estilo eligió unos tacones plateados que realzaron su figura.

Karina Rivera no solo se decanta por los vestidos sino también por las faldas y las blusas que bien combinadas pueden crear diversos outfits de impacto. Sobre todo cuando hablamos de faldas lápices de látex no podemos evitar evocar a la cantante de ‘Let’s get loud’.

Y es que ella es también una gran fanática y a través de sus looks nos ha enseñado algunos trucos de estilismo para destacar sin problemas. En el caso de Karina ella optó por combinarlo con una blusa blanca con un bordado de flores y unos stilletos en tono camel.

De otro lado JLo, en cambio, apostó por un style ‘all in black’ que también es totalmente válido y que bien podría realzarse con una chaqueta de color entero o estampado animal print si queremos darle un ‘upgrade’. Sin embargo, hay que tener en cuenta el largo de la falda pues ambas coincidieron en llevarlo a la altura de la rodilla. ¿Y tú wapa con cuál de los dos estilos te quedas?