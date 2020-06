Jennifer Lopez brilla con impactante outfit de onda setentera para trabajar desde casa

Jennifer Lopez sabe que el estilo se lleva en todo momento y por ello, a pesar de la cuarentena, no renuncia a estrenar outfits más elaborados mientras realiza sus labores desde casa.

En Instagram la celebritie deslumbró con un look de onda retro que reunió prendas y accesorios que la hicieron lucir como una diva de pies a cabeza. Y nosotros tampoco pudimos resistirnos ante esta creación que recopiló las últimas tendencias del momento.

Jennifer Lopez y su look setentero en Instagram

El confinamiento no ha sido impedimento para que JLo deje de crear nuevas producciones desde su recinto y, por supuesto, para que pierda sus looks llenos de estilo. Y es que para muchas mujeres puede resultar bastante reconfortante crear outfits variados y ponerse algo de make up pues debido a la costumbre pueden sentir la falta de estos hábitos.

En esta ocasión la intérprete de Let’s get loud vistió un look de la firma estadounidense Coach con la que se encuentra laborando. Su estilo de aire otoñal está compuesto por unos shorts de textura rugosa y cuero marrón y una chaqueta de ante del mismo tono. Pero, el detalle que acapara todas las miradas de su look son sus largas botas de caña y plataforma.

Para redondear su outfit la ex pareja de Marc Anthony resaltó su rostro con unos aros dorados y unas gafas de sol transparentes que también iban a juego con todo el look. Y como es habitual en ella no podía faltar un peinado acorde a la onda setentera: una coleta alta y bien pulida.

Recordemos que anteriormente Jennifer Lopez apuntó a cambiar de look durante la cuarentena y probar un corte shaggy. No obstante, la cantante de orígenes puertorriqueños volvió a su usual tono de pelo dorado que se camufla con su bronceado natural.