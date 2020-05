Selena Gomez y Jennifer Lopez sincronizan looks y revelan el corte de cabello de moda

Selena Gomez y Jennifer Lopez está sincronizadas en cuanto a estilo, y es que las cantantes de origen latino acaban de lucir el mismo corte de cabello y peinado, y por si fuera poco, lo publicaron en sus cuentas de Instagram ¡el mismo día!

Hace unas semanas, hablamos del nuevo corte de cabello que JLo debutó en redes; se trató de un shag, de estilo lob el cual estilizó con ondas sueltas para conseguir un look casual-chic.

Poco tiempo después, vemos que Selena también se ha animado a llevar el mismo corte shag,- el cual los expertos en belleza pronosticaron iba a ser EL look del 2019 (pero que parece haber extendido su reinado hasta el 2020)-, y a estilizarlo de la misma manera que JLo: con ondas sueltas y despeinadas para conseguir ese look desenfadado.

Si bien Selena Gomez y Jennifer Lopez no tendrán un vínculo claro para explicar por qué usaron el mismo look el mismo día, lo cierto es que el shag (en general) con ondas es un acierto seguro ya que nunca falla en hacernos lucir estilizadas y chic. Además, no necesita mucho mantenimiento y luce genial incluso si está ‘despeinado’.