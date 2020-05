Jennifer Lopez tiene su propia colección de su prenda favorita: las leggins

Hace ya un tiempo atrás Jennifer Lopez nos mostraba en Instagram unos cómodos, relajados y excelentes estilos de leggins y todo parecía indicar que se había convertido en una de sus prendas favoritas.

En esta cuarentena, la actriz ha demostrado que realmente las leggins no pueden faltar en su clóset y no solo las usa para hacer ejercicios, sino que también para estar en casa o incluso para salir de casa, es así que no tuvo mejor idea que crear su propia colección con su prenda favorita.

Leggins, la prenda favorita y recomendada de JLo

Ahora, es casi imposible no relacionar a Jennifer con las leggins, es muy común que tengas su imagen en el pensamiento si alguien te habla de esta prenda.

Definitivamente este sello de la artista ha logrado que Niyama Sol, una marca con 245 mil seguidores en Instagram se encargue de la colección de leggins diseñada por Jennifer Lopez y lleve el sello de J.LO X Niyama Sol. Y si te preguntabas dónde conseguirlas, pues en su pagina web a un precio entre los 40 a 60 dólares.

Esta nueva colección tiene consigo una serie de leggins con diversos colores vibrantes y diseños extravagantes, los tonos van entre los rosas y lilas incluso encontrarás algunos con el rostro de la diva del Bronx.

Pero si prefieres los clásico, los estampados de flores son también parte de este nuevo reto de la artista. Definitivamente esta nueva colección busca motivar a las mujeres, a través de los colores, a recargar y encender su energía todos los días para vivir libres y guerreras.

Definitivamente, Jennifer Lopez, continuará mostrándose feliz con sus leggins en Instagram y ahora mucho más con las que son propias de su marca. ¿Te animas a vivir la tendencia?