Jennifer Lopez y el look total white más atrevido y mexicano de todos

Jennifer Lopez sigue mostrando que se encuentra en su mejor momento y no solo lo hace con su talento para el canto y el baile, sino que también con su perfecto gusto para la moda con el que nos sorprende cada vez más.

Y es así que, esta vez nos ha sorprendido con un look completamente mexicano, con el que sus fans de ese país no han hecho más que sentirse orgullosos que la diva del Bronx luzca tan impecable outfit.

Si creías que vestir de blanco ya es un riesgo, pues JLo no le teme a nada y su gran idea fue lucir un completo look en este color.

Jennifer Lopez lució un traje enterizo de completo encaje en color blanco de pies a cabeza. Como un perfecto estilo mexicano, los flecos no podían hacerse esperar, pero como ella es JLo, era casi imposible no encontrar un escote en su look, el mismo que llevo en corte V en la parte delantera.

Pero, por si fuera poco, los accesorios también fueron parte importante, unas botas de tacón en color blanco lo complementaron, junto con un sombrero de estilo ranchero en el mismo tono para no desencajar.

Definitivamente, este look atrevido, radiante y sensual de Jennifer Lopez se ha robado las miradas de todos los seguidores de la famosa cantante, la que demuestra que los 50 son los nuevos 20 y aún hay mucho que ver de JLo.