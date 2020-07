Andrea San Martín reinventa el uso de la pañoleta para un súper look de invierno

Andrea San Martín es considerada una de las famosas más hermosas de nuestra farándula y parte de ello se le atribuye a los outfits y beauty looks que usa y que siempre logran resaltar sus mejores rasgos.

No obstante, como la modelo no siempre puede estar ‘dolled up’ en looks de belleza glam pues como ella misma comparte en su cuenta de Instagram, su trabajo como mamá de dos pequeñas hace que elija conjuntos y prendas con estilo pero funcionales dentro de su agitada rutina.

Un ejemplo es el accesorio para el cabello que la empresaria usó para crear un cómodo peinado ideal para melenas largas o cortas. Se trata de una pañoleta que Andrea San Martín ató al frente de su cabeza, con el cabello recogido en un moño alto, para dar con un look en tendencia y que además, resulta muy conveniente pues mantiene toda la cabellera ordenada y en un solo lugar, evitando que estorbe o se despeine.

Otro de los beneficios de este peinado es que es muy fácil de recrear; puedes lucirlo al mismo estilo de Andrea San Martín con el cabello recogido en un moño o si gustas, puedes llevarlo con la melena suelta. Asimismo, si quieres variar un poco las cosas, la pañoleta te permite ubicar el 'lazo' donde más quieras; al frente, de costado o por debajo de tu cabello para un look más boho.

La mejor parte es que no necesitas comprar una pañoleta, sino que puedes replicar este look o crear el tuyo usando el pedazo de tela que quieras o mandala de bolsillo para tu nueva vincha, ¡las posibilidades son casi infinitas!