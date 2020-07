¿Te encantan las pañoletas? Así puedes combinarlas para crear nuevos estilos

Cuando se trata de mantener el cabello en orden recurrimos a coletas, trenzas y moños, pero si queremos, además, agregarle un style más atractivo a nuestra melena podemos optar por accesorios que acompañen nuestros looks.

Uno de estos accesorios son las pañoletas pues gracias a su versatilidad podemos emplearla en cualquier temporada para que nuestra cabellera se luzca en todo momento. Por ello a continuación te mostramos tres sencillas formas de llevarlo en tu pelo.

1.Pañuelo para crear efecto diadema

La primera forma y la más sencilla es realizarte una cola simple a la altura del cuello y agregar la pañoleta. No hay por qué complicarse si no tenemos mucho tiempo y queremos agregar este accesorio en el cabello. Sin embargo, también podemos recrear otra versión que nos brinde un look con efecto de diadema.

Para lograr este estilo solo requieres atar tu pelo con una cola baja y doblar el pañuelo varias veces hasta que te quede bien plano. Luego coloca el pañuelo en tu pelo tal como si fuera una diadema, puedes ajustarla con ganchitos. Después dejas tu pelo suelto y pones coleta suelta en la parte de atrás. Te dejamos un video para que puedas replicarlo.

2.Pañuelo en un moño

Si quieres elaborar un look más elegante puedes optar por un moño o trenza. Recuerda que si tienes un cabello abundante es mejor emplear un pañuelo grande y si más bien tienes un pelo fino y escaso uno más pequeño.

Para realizar este peinado solo necesitas hacerte una cola bien alta y pulida, puedes usar un poco de fijador para que no se escapen los pelitos. Y luego comienza a trenzar tu melena y cuando la tengas lista puedes incorporar la pañoleta en tu pelo. Luego enrosca tu melena hasta generar un moño alto.

3.Pañuelo con trenza baja

Esta opción es ideal para un look casual pues puedes darle un efecto despeinado a la trenza al final para que tenga un toque “messy”. Solo debes realizar una trenza y entrelazar la pañoleta. Así obtendrás un cruce irregular que le dará un aspecto más informal a tu look.