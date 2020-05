Boobie Billie, la influencer de 4 patas que muestra su gran estilo en Instagram

Durante estos días de cuarentena, Instagram se ha convertido en nuestra fuente de inspiración, pues aquí podemos encontrar diversidad de personas creando recetas, bailando o demás, pero cuando revisamos mucho más a fondo podemos encontrar incluso a personajes tan divertidos como este.

Y es que revisando esta red social podemos encontrar pintorescos personajes como Boobie Billie, una coqueta perrita que tienen unos impresionantes looks que estamos convencidas vas a querer copiar de inmediato y sin pensarlo tanto.

¿Por qué Boobie Billie es una 'influencer?

Seguro dirás, 'pero se trata de una perrita en Instagram' y no, no es solo esto. Podemos decir que la tierna Boobie es una influencer porque su cuenta oficial de Instagram tiene 197 mil seguidores.

Y, sí, no todo son los seguidores, el gran estilo que tiene para vestir es también parte de su sello personal. Se ha encargado de lucir el bolso súper pequeño de Jacquemus e incluso nos da lecciones para vestir con colores vibrantes y nos enseña a combinar las zapatillas de tendencias. ¿Segura que cuando viste su cuenta no te imaginaste con alguno de sus looks?

Boobie y sus colaboraciones

Sí, esta pequeña de cuatro patas es una gurú de la moda, pues incluso ha hecho colaboraciones con marcas de belleza como es el caso de Gisou, esto sin siquiera recibir alguna crítica por parte de sus seguidores.

Definitivamente el título de influencer lo lleva muy bien puesto. Así que, tal como la vemos perfectamente vestida y dándonos clases de moda y estilismo, cuente también con el tiempo y el cariño de ser una cachorrita feliz.