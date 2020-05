¡Lady in pink! Lesly Águila instaura el look rosado para animarte en cuarentena

Lesly Águila nos sorprendió con un outfit rosado que compartió en Instagram. Si bien estamos en casa respetando la cuarentena la cantante decidió arreglarse y usar un color lleno de frescura y feminidad.

La artista usó una casaca de color rosado, acompañado de unos accesorios del mismo tono y el maquillaje igual, el cabello lacio en una cola.

Definitivamente, Lesly nos demostró que no solo de pijamas o ropa deportiva te puedes vestir para estos días de encierro, sino que de vez en cuando puedes divertirte con algunas prendas y usar tu sala como una pasarela.

¿Qué tanto influye el rosado en nuestro ánimo?

Rosa

Este color es conocido por ser uno de los más femeninos, coquetos y románticos que existen. Quizá no seas una seguidora de este tono, pero te sacará de apuros cuando la necesites. Por ejemplo, si vas a una fiesta de día y no sabes cómo combinar esa blusa blanca formal que tanto te gusta, pues añade un short o falda de ese color. Trata que sea un rosa fuerte o llamativo. También puedes escoger uno en pastel que es más sutil e ideal para usar todo el año. Sin duda, no puede faltar en tu clóset ya sea como una pieza o accesorios.

¿Quién es Lesly Águila?

Leslie Katherine Águila Córdova, es una cantante peruana de cumbia. Exintegrante de las agrupaciones La Única Tropical y Mensajeros del amor.​​Águila ganó fama nacional como vocalista de la agrupación Corazón Serrano, junto a Edita Guerrero e Irma Guerrero desde el 2010.