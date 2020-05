Lana del Rey muestra cómo luce su cabello en cuarentena y con qué lo cuida

Lana Del Rey acaba de compartir una imagen de cómo está pasando la cuarentena, y al igual que la mayoría de nosotros, la ausencia de los salones de belleza y del asesoramiento de expertos en coloración ya se está empezando a notar en su cabello.

“Cuando no tienes más remedio que volver a ser rubia porque Kevin Tracey y Jacob se han ido y no quedan más que limones para cubrir tus raíces durante nueve semanas”, escribió la cantante junto a una fotografía donde se le ve libre de maquillaje y con el cabello de dos tonalidades, sujetado en una cola desenfadada.

Y es que al igual que muchas celebridades, Del Rey no es ajena a los constantes cambios de look, que generalmente involucran un nuevo tinte sobre su cabello. Sin embargo, ahora con la pandemia no le ha quedado más opción que probar un tratamiento natural para mantener raíces sus claras y que el color natural de su cabello no arruine el tono castaño que lleva actualmente.

El limón es un ingrediente muy usando en el mundo de la belleza para diferentes tratamientos pues tiene muchos beneficios que son de mucha utilidad. En este caso, sus propiedades ácidas lo convierten en un poderoso blanqueador para el cabello si se usa en grandes proporciones, como seguro está haciendo Lana del Rey en esta sencilla y común práctica que le ha demostrado a sus seguidores que ella también usa tips de belleza caseros.

Y si quieres saber cómo el limón te puede ayudar a aclarar tu tinte y a neutralizar tu cabello graso, no te pierdas esta nota.