Tratamiento casero con limón para aclarar el tinte y neutralizar el cabello graso

Si has teñido tu cabello y no has obtenido el tono que esperabas entonces puedes aplicar estos tips de belleza para quitar el tinte del pelo.

Y es que muchas veces no logramos obtener el color que queremos y ante ello queremos aclarar o cambiar el tono de nuestra melena. Toma nota de los ingredientes que necesitas para lograrlo.

Tratamiento con limón

El limón es un ingrediente natural por excelencia para aclarar el cabello sin dañarlo. El proceso es muy fácil y solo requieres exprimir el zumo de dos limones.

Asimismo, este tratamiento lo puedes aplicar para tratar la caspa y el exceso de grasa en el cuero cabelludo gracias a sus propiedades astringentes.

1.Lava tu cabello con tu champú preferido y una vez hayas obtenido suficiente espuma aplica el limón y masajea con movimientos circulares.

2.Realiza los masajes por un par de minutos y luego deja que el preparado actúe por unos cinco minutos adicionales.

3.Enjuaga tu pelo con abundante agua y usa el acondicionador o mascarilla que habitualmente utilizas para hidratar tu melena.

Recuerda que como se trata de un procedimiento natural el resultado será progresivo. Puedes utilizarlo tres veces a la semana.

Tratamiento con vitamina C

Para aclarar tu melena dos o tres tonos puedes emplear algunos comprimidos efervescentes de vitamina C. En este caso, este tratamiento funcionará mejor si has utilizado un tinte sin amoniaco.

1.Coloca dos pastillas efervescentes en un vaso grande agua y disuélvelos.

2.Lava tu cabello y aplica el preparado en toda tu melena húmeda.

3.Colócate un gorro para que el calor ayude a intensificar el efecto y deja que actúe por 20 minutos. Puedes ir viendo el tono de tu cabello cada cierto tiempo para ver el cambio de color.

4. Enjuaga tu pelo y de inmediato aplícate una mascarilla capilar, puedes probar una de palta y plátano, para hidratarla.

También puedes echar las pastillas efervescentes directamente al champú y aplicarlo cada vez que te laves el pelo. Pero, no olvides, si bien estos productos no son dañinos para el cabello es mejor mantener hidratada nuestra cabellera.

Asimismo, también existen productos específicos como los removedores de tinte que venden en peluquerías en caso quieras probar otras alternativas.

Y si al momento de aplicarte el tinte en casa te ensuciaste las manos, el cuello o los brazos, tranquila, pues aquí te dejamos los mejores tips para eliminar manchas.