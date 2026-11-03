¡Crece la polémica! Acusan a Monserrat de dejar encerrados a sus gatos mientras viajó a España

Monserrat Seminario es acusada de presunto abandono de gatos tras viajar a España. Vecinos denuncian las condiciones en que quedaron y Heydi Amado responde.

Acusan a Monserrat de dejar encerrados a sus gatos mientras viajó a España

Acusan a Monserrat de dejar encerrados a sus gatos mientras viajó a España

Monserrat Seminario vuelve a protagonizar una controversia tras ser señalada por un presunto caso de abandono animal. La expareja del humorista Pablo Villanueva, conocido como 'Melcochita', fue cuestionada por vecinos del edificio donde residía en Chorrillos, quienes aseguraron que varios gatos habrían quedado encerrados en su departamento después de que viajara a España para comenzar una nueva etapa sentimental.

La denuncia fue difundida por el programa 'Magaly TV, la firme', que recogió los testimonios de residentes preocupados por las condiciones en las que presuntamente se encontraban las mascotas. Según indicaron, los constantes maullidos alertaron sobre la presencia de los animales dentro de la vivienda.

Vecinos de Monserrat Seminario denuncian que sus gatos quedaron sin agua ni comida

Los residentes del edificio aseguraron que los felinos permanecieron en el inmueble sin los cuidados necesarios. Una de las vecinas sostuvo que el departamento presentaba condiciones insalubres y que los animales no contaban con implementos básicos.

"Ella se fue el día miércoles. Los ha dejado sin agua, todo estaba un asco (...) No tenían ni arena. Eran como tres o cuatro gatos", manifestó.

Otros vecinos también expresaron su preocupación al escuchar los sonidos provenientes de la vivienda y comprobar, según sus testimonios, el estado en el que se encontraba.

"Estamos en el departamento que alquilaba la señora Monserrat y oímos llantos de gatos. Abandonó a sus gatos que están acá (...) los dejó sin agua, comida y encerrados", denunciaron.

Los residentes señalaron, además, que el lugar tenía un fuerte olor a orina y que varios animales necesitaban atención.

Hasta el momento de la difusión del informe, Monserrat Seminario no había ofrecido una respuesta pública sobre estas acusaciones. El programa de Magaly Medina también informó que intentó comunicarse con ella, pero no obtuvo declaraciones.

Heydi Amado revela qué pasó con los gatos que quedaron en Chorrillos

En medio de la controversia, Heydi Amado, actual pareja de Melcochita, decidió pronunciarse sobre la situación. La joven aseguró que se había comprometido a colaborar con el cuidado de las mascotas y que acudió al inmueble para retirarlas.

Según explicó, logró recoger cuatro gatos junto al humorista y una de sus hijas menores, aunque reconoció que todavía quedaba un felino dentro del departamento.

"Yo ya retiré los gatos junto con Pablo y con una de las hijas menores de ellos. Solo ha quedado un gatito que cuando hemos querido retirarlo, no nos han querido dar la llave. Yo he retirado cuatro gatos", declaró.

Amado sostuvo que desconocía la existencia de otros animales y señaló que algunos permanecían bajo el cuidado de los vecinos. Asimismo, indicó que dos de los felinos habrían sido trasladados a Piura por las hijas de Pablo Villanueva.

Las diferentes versiones sobre la cantidad de gatos y su ubicación impiden establecer con certeza cuántos permanecían inicialmente en la vivienda.

¿Dónde está Monserrat Seminario tras las acusaciones?

Mientras se desarrolla la polémica, Monserrat Seminario se encuentra en España, país al que viajó para trabajar y compartir una nueva etapa de su vida con su actual pareja.

Antes de su partida, la piurana había contado que decidió volver a apostar por el amor con una persona a quien conocía desde hace varios años.

"Decidí darme una nueva oportunidad en el amor. Nunca imaginé que sería con una persona a la que conozco hace años. Antes de aceptar, lo pensé; tenía miedo, pero dije: ¿por qué no? Mis hijas lo conocen; es más, se lo he contado a Pablo ('Melcochita') y Heydi. Él decidió ser feliz con ella y ahora me tocó a mí", expresó.

También explicó que su prioridad era trabajar para sus hijas y que no esperaba depender económicamente de su nueva pareja.

"Apenas llegué a España, todos me recibieron muy bien. Su mamá me ha pedido que cuide mucho a su hijo. Somos personas grandes que tenemos las cosas claras. Las cosas están claras: yo he venido a trabajar por mis hijas. Aquí nadie va a mantener a nadie", señaló.

¿Cuántos años de cárcel contempla la ley peruana por abandono animal?

En el Perú, el abandono y los actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres están contemplados en la Ley N.º 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, y en el artículo 206-A del Código Penal.

La legislación establece que quienes cometan estos delitos pueden enfrentar penas de hasta tres años de prisión, además de multas e inhabilitación para la tenencia de animales.

Cuando el abandono o los actos de crueldad provocan la muerte del animal, la sanción puede alcanzar los cinco años de cárcel.