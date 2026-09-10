Brad Pizza revive la Revista Musical en Argentina

Mauricio Diez Canseco está produciendo obra musical con destacada actriz Carmen Barbieri que se presentará en Teatro Buenos Aires y Aixa Sosa debutará como vedette.

El empresario Mauricio Diez Canseco trae de vuelta la Revista Musical a los escenarios con una ambiciosa propuesta que ha creado mucha expectativa en Buenos Aires, donde tiene como figura principal a la destacada actriz y exvedette Carmen Barbieri. Además, su exnovia, Aixa Sosa hará su debut como vedette en el teatro argentino.

'La Revista Vuelve' es el título del show del cual todos vienen hablando en Buenos Aires por ser una producción muy ambiciosa que se estrena este fin de semana; y que trae como figura principal a Carmen Barbieri, una destacada actriz que ha trabajado con Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Guillermo Franchella y ha sido ganadora de 'Showmatch, Bailando por un sueño' de Marcelo Tinelli.

"Soy un amante de la Revista Musical y estoy produciendo este espectáculo en Buenos Aires con figuras de primer nivel como Carmen Barbieri, Alvaro Navia y Gabriel Villalba como las figuras principales. Este show ha revolucionado el ambiente y hay mucha expectativa por su estreno. Además, contamos con un amplio elenco de baile femenino y masculino. Vamos a tener solo 6 funciones en el Teatro Buenos Aires y estrenamos este fin de semana", comentó Mauricio Diez Canseco.

Dentro del elenco participa Aixa Sosa, expareja de Brad Pizza, quien hará su debut como vedette.

"En esta obra se ha realizado un casting muy riguroso porque todos tienen que brillar y Aixa es una profesional muy talentosa, y podrá cumplir su sueño de debutar como vedette en el país que la vio nacer. Se viene preparando mucho y va ser una de las figuras y revelaciones", agregó Diez Canseco.