Fabiana, la hija mayor de Pamela López , fue confrontada públicamente tras ser acusada de engañar a sus seguidores con promociones en redes. ¿Cómo reaccionó al ser abordada?

En medio de las críticas dirigidas a su madre, Pamela López, por su relación con Franco Portales, Fabiana, su hija mayor, fue abordada en la calle cuando salía de un automóvil. Una persona la enfrentó directamente, acusándola de actividades cuestionables en redes sociales. ¿Cuál fue la reacción de Fabiana?

La hija de Pamela López es acusada de estafa en redes y es confrontada públicamente

Después de que se revelara el nuevo romance de su madre con Franco Portales, Fabiana Ríos López experimentó una situación incómoda cuando fue confrontada en la vía pública mientras estaba bajando de su vehículo.

La joven estaba distraída en una llamada cuando una mujer comenzó a gritarle en medio de la calle, acusándola de haberla engañado y llamándola mentirosa.

Inicialmente, Fabiana se mostró desorientada, cortó su llamada y, visiblemente avergonzada por las acusaciones, respondió con firmeza.

"Ah, eres tú. Eres una estafadora, mentirosa", exclamó, a lo que Fabiana replicó: "¿Qué tienes? Perdóname, te llamo ahora. ¿Qué pasa? Cállate. ¿Por qué?", mirando a su alrededor.

La acusadora alegó que Fabiana compartió publicidad engañosa, prometiendo a sus seguidores productos gratuitos mediante un código, lo cual no resultó ser cierto.

"Me dijiste que con el código de Temu los productos serían gratis.", expresó furiosa, a lo que Fabiana intentó calmarla explicándole el error cometido.

"Primero, respira y relájate. ¿Dónde colocaste el código? (Al finalizar la compra) No va ahí, siempre digo que va en la barra de búsqueda. Me estás haciendo perder el tiempo, te lo explicaré por última vez, escucha bien…", respondió Fabiana molesta.

Tras aclararle el proceso correcto, el desenlace fue totalmente inesperado. La joven le pidió disculpas por el incidente y ella le hizo una sugerente invitación.