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Chola Chabuca imparable en el rating con el Reventonazo

Programa alcanzó los 11 puntos y ahora alista sus polleras para la Teletón del fin de semana.

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    Chola Chabuca imparable en el rating con el Reventonazo
    Chola Chabuca imparable en el rating con el Reventonazo | Créditos: América | Fuente: América
    Chola Chabuca imparable en el rating con el Reventonazo

    La Chola Chabuca afirmó que se encuentra contenta y agradecida con el éxito del Reventonazo de la Chola, que una semana más fue el programa de televisión más visto del último sábado con 11 puntos de rating. Además, felicitó por el respaldo que tuvo en la feria gastronómica Fusión y se alista para participar en la Teletón.

    "Me siento muy contenta porque el esfuerzo que cada semana le ponemos al programa se ve reflejado en la preferencia del público y el rating. Además, me he revitalizado y cargado de energías con el público en la feria Fusión donde no solo he presentado a diversos artistas sino que he podido hacer mi show musical y he capturado la atención de miles de espectadores", comentó la Chola Chabuca.

    El último sábado, elReventonazo de la Chola tuvo 11 puntos de rating y superó ampliamente a la competencia como 'Yo soy' que alcanzó 4.6 puntos, y JB Noticias apenas 2.6 puntos de rating.

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    PUEDES LEER: Chola Chabuca imbatible en el rating con el Reventonazo

    Además, la Chola Chabuca reveló que este fin de semana estará un año más participando en la Teletón con un especial junto a todo su elenco.

    "Estoy muy agradecido con los directivos de América Televisión por el respaldo que me siguen brindando y una vez más estaré en la Teletón dando toda mi colaboración para los niños de la Clínica San Juan de Dios, con el bloque estelar del sábado junto a todo el elenco del Reventonazo para llevar siempre un mensaje de alegría, música y mucha esperanza", indicó.

    Finalmente, la Chola Chabuca indicó que ya trabaja en el gran Reventonazo de Año Nuevo que será en Plaza Norte; pero aún mantiene en reserva las agrupaciones que lo acompañarán.

    "Como todos los años estaré junto a grandes agrupaciones en el Reventonazo de Año Nuevo y que se irán develando en los próximos días", señaló.

     

     

     

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Chola Chabuca imparable en el rating con el Reventonazo
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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