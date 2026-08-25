Alonso Grimaldo responde a Magaly Medina sobre su encuentro con Carla Campos Salazar y revela el nivel de confianza que tienen

Alonso Grimaldo habló con Magaly Medina y aclaró si besó a Carla Campos durante el ampay y si ambos fueron juntos a un Airbnb .

Alonso Grimaldo decidió contar su versión luego de quedar en el centro de la polémica por las imágenes en las que apareció junto a Carla Campos Salazar, pareja de Víctor Caballero más conocido como Curwen. El joven conversó en vivo con Magaly Medina y respondió a una de las principales dudas que dejó el ampay difundido días atrás.

Durante la entrevista en 'Magaly TV: la firme', la conductora fue directa y le consultó si realmente llegó a besar a la tiktoker de 24 años. "Nosotros hemos analizado ese video (del ampay) y vemos un beso, pese a que ella lo haya negado", señaló Medina antes de escuchar la versión de Grimaldo.

Alonso Grimaldo aclara si hubo un beso con Carla Campos

Desde Argentina y a través de una videollamada, Alonso Grimaldo negó que haya existido algún acercamiento sentimental con Carla Campos Salazar. Según explicó, ambos mantienen una relación de confianza y aquella noche compartieron con más personas dentro de un box de la discoteca.

"En general, nunca ha pasado nada con Carla. Justo esa noche nos grabaron. Nosotros nos tenemos mucha confianza", explicó 'Grimi'.

Magaly Medina tuvo en exclusiva a Alonso Grimaldo.

Su respuesta generó sorpresa en Magaly Medina, quien sostuvo que, tras revisar las imágenes, su equipo consideraba que sí se apreciaba un beso entre ambos. Incluso, un amigo cercano de Grimaldo, presente en el set y quien previamente lo había entrevistado en el podcast 'Cardio Social', indicó que esa también era su impresión al observar el video.

Pese a las distintas interpretaciones de las imágenes, Alonso se mantuvo firme en su postura y aseguró que entre él y Carla no ocurrió nada más allá de una amistad.

Alonso Grimaldo niega haber ido a un Airbnb con Carla Campos

Otro de los puntos que se abordó durante la conversación fue lo que ocurrió después de que ambos abandonaran la discoteca de Miraflores. Magaly Medina señaló que había recibido información que apuntaba a que Alonso Grimaldo y Carla Campos habrían acudido juntos a un Airbnb.

El ingeniero rechazó tajantemente esa versión y explicó que su única intención fue acompañar a Carla hasta su vivienda. "No. De hecho, la fui a dejar a su casa", respondió 'Grimi'.