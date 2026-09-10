Romina Gachoy CELEBRÓ los 15 años de la hija de Angie Jibaja con LUJOSA FIESTA de cuento de hadas: “Mi reina...”

Romina Gachoy expresó su alegría al compartir un video de la espectacular fiesta de 15 años de la hija de Jean Paul Santa María y Angie Jibaja.

Romina Gachoy se emocionó por los 15 años de hija de Jean Paul Santa María. | Composición El Popular | Difusión

Romina Gachoy se emocionó por los 15 años de hija de Jean Paul Santa María. | Composición El Popular | Difusión

La influencer Romina Gachoy decidió que el cumpleaños de 15 años de la hija de Jean Paul Santa María y Angie Jibaja no pasara desapercibido, dedicándole un emotivo saludo en su día especial. La artista uruguaya también publicó detalles de la fiesta que organizó para ella, a quien considera como si fuera su propia hija.

Romina Gachoy comparte la innovadora fiesta de 15 años para la hija de Angie Jibaja

Conocida por demostrar en varias ocasiones el profundo amor que siente por los hijos mayores de su compañero Jean Paul Santa María, Romina Gachoy convive y los cuida como una madre. Por ello organizó una fiesta única para la joven, quien optó por una celebración diferente a la típica quinceañera.

A través de su perfil oficial de Instagram, la influencer compartió un video donde mostró la celebración realizada en una casa de campo con piscina, además de una decoración temática de Hawái. La joven Gia se mostró feliz durante la fiesta.

"En solo dos semanas, conseguimos cumplir el deseo de mi reina para celebrar sus 15 años de manera muy especial con una Pool Party temática de Hawái," comentó Romina Gachoy junto al video, causando rápidamente reacciones de sus seguidores en redes sociales.

Nuevamente, Romina Gachoy recibió comentarios positivos de sus seguidores, quienes valoran el afecto que siente por los hijos de Jean Paul Santa María y la forma en que los cuida con amor maternal.

"Sabemos que lo haces de corazón, pero también es verdad que todo en esta vida se devuelve. Recibirás un 101% por todo lo bueno que haces con esos chicos." "Qué lindo todo, Gia y su mami lucen bellas.", llegaron algunos comentarios. Otros destacaron, "Es un milagro que esos niños fueran liberados de sus circunstancias pasadas " entre otros mensajes.