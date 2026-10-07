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¡Jorge Luna vuelve a ser papá! Su esposa anuncia su embarazo y dedica emotivo mensaje a su familia

Jorge Luna y Melissa González anunciaron que esperan a su tercer hijo. La pareja celebró la noticia con emotivos mensajes en redes sociales.

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    ¡Jorge Luna vuelve a ser papá! Su esposa anuncia su embarazo y dedica emotivo mensaje a su familia
    ¡Ahora serán cinco! Jorge Luna y esposa anunciaron la llegada de un nuevo integrante.
    ¡Jorge Luna vuelve a ser papá! Su esposa anuncia su embarazo y dedica emotivo mensaje a su familia

    Jorge Luna y Melissa González confirmaron que volverán a convertirse en padres. La pareja anunció en redes sociales que espera a su tercer hijo y compartió la noticia con sus seguidores mediante emotivos mensajes.

    El anuncio marca una nueva etapa para la familia del comediante, quien en distintas oportunidades había expresado públicamente su deseo de tener otro bebé junto a su esposa.

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    Melissa González celebra la llegada de un nuevo integrante

    Tras confirmar el embarazo, Melissa González publicó un mensaje dedicado a su familia y expresó su emoción por esta nueva etapa.

    “Crece nuestra hermosa familia. Te amo. Ahora seremos cinco”, escribió junto a una publicación relacionada con la noticia.

    Con este embarazo, la pareja ampliará su familia y se prepara para recibir a un nuevo integrante.

    Esposa de Jorge Luna compartió con sus seguidores un tierna noticia.
    Esposa de Jorge Luna compartió con sus seguidores un tierna noticia.

    Jorge Luna confirma que será padre por tercera vez

    El integrante de 'Hablando Huevadas' también utilizó sus redes sociales para comunicar la noticia y agradecer el cariño de sus seguidores.

    “¡Seremos padres otra vez! Les he compartido muchas cosas de mi vida por aquí, incluso algunas que no debía contar, qué duda cabe que lo he dado todo por la comedia, siempre, esta vez, no podía dejar de compartir esto con ustedes, sé del cariño que me tienen, que nos tienen, lo podemos sentir”, comenzó su mensaje.

    La pareja tras varios años volverán a tener un bebé.
    La pareja tras varios años volverán a tener un bebé.

    Luna ha contado en distintas ocasiones que una de sus mayores alegrías es la paternidad y que deseaba volver a tener un hijo con Melissa.

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    Jorge Luna ya había expresado su deseo de agrandar la familia

    Durante sus programas junto a Ricardo Mendoza, el comediante había mencionado su intención de convertirse nuevamente en padre e incluso comentó que le gustaría tener mellizos o gemelos.

    Finalmente, después de varios intentos, la pareja confirmó que espera un nuevo bebé.

    Por ahora, Jorge Luna y Melissa González no han revelado más detalles sobre el embarazo, pero ambos celebraron públicamente la noticia junto a sus seguidores.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Jorge Luna vuelve a ser papá! Su esposa anuncia su embarazo y dedica emotivo mensaje a su familia
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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