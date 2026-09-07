¡A UN PASO DE SU GRAN SUEÑO! Diana Sánchez revela sus sentimientos tras el avance de su tratamiento de fecundación in vitro

Diana Sánchez reveló que su fecundación in vitro tuvo resultados favorables y contó cómo avanza su sueño de convertirse en madre junto a Dan Guido.

Diana Sánchez feliz por la nueva etapa con su pareja. | Composición Wapa

Diana Sánchez feliz por la nueva etapa con su pareja. | Composición Wapa

Diana Sánchez compartió nuevos detalles sobre el proceso que sigue junto a su esposo, Dan Guido, para convertirse en padres. La exchica reality contó que los resultados de la fecundación in vitro han sido favorables y ahora espera poder avanzar con la implantación del embrión.

La pareja tomó esta decisión después de atravesar varios años marcados por el tratamiento contra la leucemia de Dan, situación que los llevó a postergar sus planes de tener hijos de manera natural.

Diana Sánchez cuenta cómo avanza su proceso de fecundación in vitro

Durante el pódcast 'Sin más que decir', Diana explicó que intentó diferentes opciones antes de llegar a esta etapa, pero varios factores dificultaron el proceso.

“Todo hice, hermana. Nada funcionó, porque definitivamente mi edad, sumado el medicamento, más la quimioterapia. No funcionó”, dijo en el pódcast Sin más que decir.

La conductora aclaró que la fecundación in vitro todavía no garantiza un embarazo, aunque reveló que los primeros resultados han sido positivos.

“La fecundación in vitro ha salido favorable y genéticamente bien. Estamos esperando el momento para ponerlo en mi pancita y esperemos que mi cuerpo sea bueno para recibir a mi bebito”, contó conmovida.

Hasta el momento, la pareja permanece a la espera de que se den las condiciones adecuadas para continuar con la siguiente etapa del procedimiento.

La enfermedad de Dan Guido cambió sus planes de formar una familia

Dan Guido fue diagnosticado con leucemia hace más de cuatro años, luego de presentar diferentes síntomas que derivaron en estudios médicos y posteriormente en un tratamiento con quimioterapia.

A raíz del diagnóstico, Diana decidió alejarse temporalmente de la televisión y viajar a Estados Unidos para acompañarlo durante este proceso.

La exchica reality recordó que los especialistas les recomendaron no buscar un embarazo mientras Dan recibía determinados medicamentos.

"Cuando los médicos nos dijeron que Dan iba a recibir este tratamiento, lo primero que nos advirtieron fue que no tengamos hijos, porque al recibir su cuerpo estas medicinas, el bebé podría salir con algún problema", recordó la exchica reality.

Desde entonces, ambos priorizaron la recuperación de Dan antes de retomar su deseo de formar una familia.

Diana Sánchez mantiene intacto su sueño de ser madre

Después de postergar sus planes en varias oportunidades por recomendaciones médicas, Diana y su esposo atraviesan ahora una etapa que les devuelve la ilusión.

La conductora se mostró esperanzada con los resultados obtenidos hasta el momento y dejó claro que todavía queda un camino por recorrer antes de confirmar un embarazo.