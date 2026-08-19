Curwen confirma CANCELACIÓN de su boda con Carla Campos Salazar tras ampay y revela cómo se encuentra: "Estoy sumamente afectado"

El creador de contenido confirmó que la ceremonia que tenía prevista con Carla Campos Salazar quedó suspendida tras la polémica generada por el reciente ampay y contó cómo enfrenta este difícil momento.

Curwen cancela su boda con su novia | Composición: Wapa / Captura de pantalla YouTube - Brutalidad Política - Instagram

Curwen cancela su boda con su novia | Composición: Wapa / Captura de pantalla YouTube - Brutalidad Política - Instagram

La relación entre Curwen y Carla Campos Salazar atraviesa un momento decisivo luego de la difusión de un ampay que puso bajo los reflectores sus planes de matrimonio. El escritor y creador de contenido finalmente se pronunció sobre la ceremonia que tenía prevista junto a la influencer y confirmó qué ocurrió con los preparativos.

La noticia llega después de que el programa de Magaly Medina anunciara contenido relacionado con la pareja. ¿Qué dijo Curwen sobre su boda y cómo se encuentra tras lo ocurrido? Aquí te contamos todos los detalles.

¿Curwen confirmó que canceló su boda con Carla Campos Salazar?

Víctor Caballero, conocido públicamente como Curwen, confirmó que la boda que tenía proyectada junto a Carla Campos Salazar quedó suspendida. El pronunciamiento se produjo durante una transmisión de su programa, luego de que la producción de Magaly Medina se comunicara con los encargados de organizar el matrimonio.

El creador de contenido explicó que la ceremonia originalmente estaba prevista para el 14 de noviembre, aunque posteriormente había sido trasladada para abril debido a cuestiones relacionadas con los tiempos. “Una boda que, tengo que decirlo, ha quedado suspendida, te malogro tu pepa”, declaró en su espacio ‘Brutalidad Política’.

Posteriormente, Curwen explicó que la postergación inicial no significaba que el matrimonio se hubiera cancelado, pero que la situación cambió tras lo ocurrido recientemente.

“Se postergó, iba a ser en abril por un tema de tiempos, pero ahora ya no, ha quedado suspendida, porque obviamente estoy sumamente afectado por esta situación”, añadió.

Sus declaraciones dejaron en evidencia que atraviesa un momento complicado luego de la polémica generada alrededor de su relación. De esta manera, confirmó que, por ahora, los planes para llegar al altar con Carla Campos Salazar quedaron en pausa.

Además de confirmar la suspensión del matrimonio, Curwen contó algunos detalles sobre cuánto habían avanzado los preparativos de la ceremonia. Según explicó, la organización todavía se encontraba en una etapa inicial y no habían concretado demasiados aspectos del evento.

“Se organizó muy poco, se hizo muy poco, se hicieron dos o tres webad**”, aclaró el escritor al referirse a los avances que habían realizado hasta ese momento.

También explicó que diferentes factores habían impedido que la planificación avanzara con mayor rapidez, principalmente las dificultades para coordinar los tiempos. “¿Por qué? Por organizaciones, temas de tiempo, no se llegó a mucho”, sostuvo.

Wedding planner decía que todo estaba bien

Las declaraciones de Curwen contrastan con las recientes afirmaciones de Gloria Gálvez, wedding planner encargada de los preparativos del matrimonio. La organizadora había conversado con el programa ‘Magaly TV, la firme’ luego de que se generara expectativa por un posible cambio en los planes de la pareja.

En aquella oportunidad, Gálvez sostuvo que la preparación de la ceremonia continuaba con normalidad y explicó que la pareja había decidido mantener algunos detalles de la boda bajo reserva, principalmente la fecha.

“Todo va perfecto. Sí sé que por ahí se filtró la fecha de la boda. Querían como que sea privada la fecha y que no se sepa mucho sobre la boda”, sostuvo.