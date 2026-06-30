Madre de querida exreina de belleza falleció tras los terremotos en Venezuela: Karen Schwarz le envía conmovedor mensaje

La tragedia por los terremotos en Venezuela sigue dejando víctimas. Una reconocida exreina de belleza confirmó la muerte de su madre tras el colapso de un edificio en La Guaira.

Los devastadores terremotos en Venezuela continúan generando impacto dentro y fuera del país. Esta vez, la tragedia golpeó de cerca a Gisselle Reyes, exfinalista del Miss Venezuela 1985 y reconocida formadora de reinas de belleza, quien confirmó el fallecimiento de su madre, Omaira Reyes, en medio del desastre registrado en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos.

Gisselle Reyes confirma la muerte de su madre tras los terremotos en Venezuela

La crisis sísmica en Venezuela, marcada por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.3 ocurridos el 24 de junio, ha dejado un saldo preliminar de 920 fallecidos, 3.300 heridos y más de 51 mil desaparecidos. Entre las víctimas figura Omaira Reyes, madre de Gisselle Reyes, quien se encontraba en el edificio Los Monjes, en Playa Grande, estado La Guaira, cuando la estructura colapsó tras los movimientos telúricos.

Miss Venezuela confirma la muerte de su madre tras doble terremoto este junio 2026.

A través de sus redes sociales, la exreina de belleza compartió su dolor con sus seguidores. "Gracias a todas las personas que me han enviado sus mensajes de solidaridad, cariño y apoyo tras la muerte de mi mamá. Sin palabras para agradecer tanto afecto en un momento tan doloroso", escribió en una emotiva publicación.

La Guaira, epicentro del dolor tras el colapso de edificios

En otro mensaje, Gisselle Reyes detalló que la muerte de su madre no habría sido causada directamente por el derrumbe, sino por un infarto tras el fuerte impacto emocional de la tragedia. "La información que recibimos es que falleció a consecuencia de un infarto provocado por el impacto y el susto", precisó en Instagram.

Miss Venezuela confirma la muerte de su madre tras el terremoto.

Además, contó que la enfermera que acompañaba a Omaira Reyes fue rescatada con vida y fue quien informó a la familia sobre lo sucedido en medio de la emergencia.

Karen Schwarz y amigos envían sentidos mensajes de apoyo

Tras conocerse la lamentable muerte de la madre de la exreina de belleza Gisselle Reyes, diversas figuras cercanas le expresaron su solidaridad. Entre ellas destacó la exconductora de televisión y exreina de belleza peruana Karen Schwarz, quien le dedicó un emotivo mensaje: “Te abrazo muy fuerte en este momento de mucho dolor. Tienes un angelito en el cielo”.