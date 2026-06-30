Doña Betita, madre de Pamela López, reapareció públicamente y sorprendió al romper su silencio tras la denuncia presentada por Christian Cueva, quien la acusó de impedirle ver a sus hijos. En medio de la controversia legal y mediática, la madre de la influencer evitó confrontaciones y optó por enviar un mensaje de gratitud, destacando el respaldo que su familia viene recibiendo en este difícil momento.

Madre de Pamela López aparece en público tras denuncia de Christian Cueva

La madre de Pamela López fue una de las invitadas de honor a la celebración organizada por su equipo KittyPam y no dudó en ofrecer sus primeras declaraciones ante cámaras. En medio del escándalo que la involucra tras la denuncia de Christian Cueva, quien la acusa de impedirle ver a sus hijos mientras su hija participaba en ‘La Granja VIP’.

“Es la primera vez que yo salgo a decir algo, sé que de repente no estoy acorde a ustedes, pero primeramente quiero dar gracias a Dios por la salud de todos ustedes y que sea por muchos años más, que conozcan el alimento espiritual que nos ayuda mucho al día a día de nosotros. Agradecerles, no hay palabras, con sus acciones dicen todo lo que ustedes son”, expresó Betita en su intervención.

Durante su discurso, la madre de Pamela López resaltó la importancia del respaldo recibido por parte del entorno cercano de su hija. “Muy agradecida por el cariño que le tienen a mi hijita, que sigan los éxitos para cada uno de ustedes en todo. Disculpen si no sé expresarme de la manera que ustedes desean”, añadió, mostrando un tono prudente ante la exposición mediática.

La denuncia presentada por Christian Cueva se conoció semanas atrás y provocó múltiples reacciones en redes sociales. En el escrito legal, el futbolista señaló a la madre de su expareja por presuntamente limitar contacto con sus hijos, lo que reavivó el debate sobre la situación familiar tras la separación. Por su parte, la familia de Pamela López ha evitado respuestas agresivas y ha priorizado la gratitud y búsqueda de armonía mientras el proceso legal continúa.

Hija de Pamela López también salió al frente por denuncia contra su abuela

“Que se meta con mi abuelita, que es la persona que me ha criado, sí es doloroso. Aprovechándose de esa situación de que mi madre no podía expresarse públicamente, no podía defender a nadie, me pareció algo muy bajo, un golpe muy bajo de alguien que fue en algún momento tu familia. Lo único que puedo expresar del papá de mis hermanos es que me decepcionó mucho, hasta la fecha sigo curando ese dolor”, señaló Fabiana Ríos en la misma entrevista.