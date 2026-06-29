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Gemelos ‘Paletazo’ sorprenden al revelar romance oculto con querido chico reality de EEG: “Ahora tiene hijos”

Los gemelos ‘Paletazo’ sorprendieron al confesar que uno de ellos tuvo una relación con un exintegrante de Esto es guerra.

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    Gemelos ‘Paletazo’ sorprenden al revelar romance oculto con querido chico reality de EEG: “Ahora tiene hijos”
    Gemelos 'Paletazo' dejan al descubierto a querido chico reality de 'Esto es guerra'. | Composición Wapa
    Gemelos ‘Paletazo’ sorprenden al revelar romance oculto con querido chico reality de EEG: “Ahora tiene hijos”

    Los estilistas peruanos Juan Barbarán y Miguel Barbarán, conocidos como los gemelos ‘Paletazo’, dejaron en shock a sus seguidores tras revelar un episodio desconocido de su vida sentimental.

    Durante su participación en el pódcast Sin más que decir, conducido por María Pía Copello, confesaron que uno de ellos mantuvo un romance con un exchico reality de Esto es guerra.

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    Gemelos ‘Paletazo’ exponen romance secreto con exintegrante de Esto es guerra

    La inesperada revelación ocurrió cuando uno de los hermanos habló abiertamente sobre sus relaciones amorosas y sorprendió al asegurar que la mayoría de sus exparejas eran hombres heterosexuales. Según contó, muchos de ellos hoy llevan una vida completamente distinta, incluso con familia formada.

    "Hay hombres casados con vida hetero que les gusta (estar) con travestis o chicas trans", comentó al inicio de sus declaraciones. Luego, lanzó la confesión que dejó atónitos a los conductores del espacio: "Puedo decir que los 10 o 15 novios (que he tenido) han sido heteros. Ahora tienen hijos, hasta se han casado. Uno estuvo en 'Esto es guerra'".

    Las declaraciones encendieron las redes sociales y abrieron el debate entre los seguidores del popular reality.

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    ¿Quién sería el ex chico reality de Esto es guerra mencionado por los Paletazo?

    Tras la confesión, los presentes reaccionaron de inmediato. En la mesa se encontraban Mario Hart y Israel Dreyfus, quienes escucharon atentos las pistas. Uno de los conductores preguntó si se trataba de alguien de la época de ambos.

    La respuesta fue aún más intrigante: “Ha estado en sus épocas”, dijo el estilista mientras señalaba a Hart y Dreyfus. La conductora Luciana Roy aseguró reconocer al personaje, pero María Pía Copello frenó cualquier intento de revelar el nombre. La incógnita sigue alimentando rumores entre fans de EEG.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gemelos ‘Paletazo’ sorprenden al revelar romance oculto con querido chico reality de EEG: “Ahora tiene hijos”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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