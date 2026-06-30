Korina Rivadeneira volvió a acaparar la atención en redes sociales luego de compartir una publicación que muchos usuarios interpretaron como una nueva pista sobre un posible distanciamiento o el presunto fin de su relación con Mario Hart.

Korina Rivadeneira volvió a generar revuelo en redes sociales tras compartir una historia de Instagram que reavivó las especulaciones sobre una posible ruptura con Mario Hart. La modelo venezolana publicó un video familiar acompañado de una frase que no pasó inadvertida y que desató diversas interpretaciones entre sus seguidores.

La expresión "Mi suegra ya no tan suegra" llamó especialmente la atención, ya que apareció en una publicación donde se veía a la madre del piloto peruano disfrutando de un momento con sus nietos. El mensaje se difundió en medio de los persistentes rumores sobre un distanciamiento entre la pareja, quienes hasta ahora han evitado pronunciarse directamente sobre su situación sentimental.

Korina Rivadeneira alimenta rumores de separación

La historia fue compartida mientras la actriz participaba en la organización de un centro de acopio de donaciones para los afectados por los terremotos en Venezuela. En ese contexto, mostró a sus hijos junto a la madre de Mario Hart y escribió la frase: "Mi suegra ya no tan suegra", desatando una ola de comentarios en redes sociales.

El mensaje fue analizado posteriormente en el programa ‘Un día en el mall’, de Willax TV, donde la conductora Andrea Arana consideró que se trataba de una nueva señal sobre el fin de la relación.

"Ahí ella me está reconfirmando que la relación con Mario Hart simplemente ya finalizó. Mario nos viene dando señales, indicios, avisos, no sabe cómo decir que verdaderamente su relación con Korina ya terminó", comentó la presentadora.

La vez que Mario Hart habló de la anulación de su matrimonio

Las especulaciones también crecieron días atrás luego de que Mario Hart participara en el programa ‘Arriba mi gente’ junto a Paloma Fiuza, Zumba y Micheille Soifer. Al término de la entrevista, el exchico reality fue consultado sobre su estado civil y sorprendió con su respuesta.

"Mi matrimonio fue anulado hace mucho tiempo", afirmó al ser preguntado sobre su vínculo con Korina Rivadeneira.