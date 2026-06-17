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¡TRISTE PÉRDIDA! Muere 'Samara' de El Aro tras ser internada y sufrir complicaciones médicas: Conoce qué pasó

La industria del entretenimiento está de luto por la muerte de Daveigh Chase, conocida como 'Samara' en 'El aro', tras una infección adquirida en el hospital.

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    ¡TRISTE PÉRDIDA! Muere 'Samara' de El Aro tras ser internada y sufrir complicaciones médicas: Conoce qué pasó
    Muere 'Samara' tras ser internada y sufrir complicaciones médicas
    ¡TRISTE PÉRDIDA! Muere 'Samara' de El Aro tras ser internada y sufrir complicaciones médicas: Conoce qué pasó

    ¡Una pérdida trágica! Medios internacionales han confirmado el fallecimiento de Daveigh Chase, la actriz conocida por interpretar a la inquietante 'Samara' en 'El aro'. La artista falleció a los 35 años en un hospital de Los Ángeles después de presentar graves complicaciones médicas por un cuadro de desnutrición, que se agravó con una infección mortal. En las redes sociales, muchos han expresado su pesar por lo ocurrido.

    Todos los detalles sobre la muerte de Daveigh Chase a los 35 años

    La noticia de su fallecimiento fue reportada inicialmente por el portal de espectáculos estadounidense TMZ. Más tarde, la confirmó oficialmente su pareja, Roy Hernandez, quien proporcionó detalles desgarradores sobre las causas de la muerte de la exestrella juvenil en un hospital de Los Ángeles, California.

    Según declaró su novio, la salud de Daveigh Chase se había deteriorado significativamente en las últimas semanas. A inicios de este mes, la actriz fue internada de urgencia debido a serios problemas de salud relacionados con un cuadro de desnutrición. Lamentablemente, su condición se agravó de manera irreversible tras contraer meningitis y una infección severa en el torrente sanguíneo.

    Novio de Daveigh Chase se pronuncia sobre su estado.
    Novio de Daveigh Chase se pronuncia sobre su estado.

    Esta situación médica provocó una sepsis generalizada que hizo colapsar por completo su organismo y derivó en fallas multiorgánicas. El novio de la actriz de 'El aro' inició una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe, tras ser informado de que el tiempo de vida que le quedaba era limitado.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡TRISTE PÉRDIDA! Muere 'Samara' de El Aro tras ser internada y sufrir complicaciones médicas: Conoce qué pasó
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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