¡TRISTE PÉRDIDA! Muere 'Samara' de El Aro tras ser internada y sufrir complicaciones médicas: Conoce qué pasó

¡TRISTE PÉRDIDA! Muere 'Samara' de El Aro tras ser internada y sufrir complicaciones médicas: Conoce qué pasóÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Una pérdida trágica! Medios internacionales han confirmado el fallecimiento de Daveigh Chase, la actriz conocida por interpretar a la inquietante 'Samara' en 'El aro'. La artista falleció a los 35 años en un hospital de Los Ángeles después de presentar graves complicaciones médicas por un cuadro de desnutrición, que se agravó con una infección mortal. En las redes sociales, muchos han expresado su pesar por lo ocurrido.
Todos los detalles sobre la muerte de Daveigh Chase a los 35 años
La noticia de su fallecimiento fue reportada inicialmente por el portal de espectáculos estadounidense TMZ. Más tarde, la confirmó oficialmente su pareja, Roy Hernandez, quien proporcionó detalles desgarradores sobre las causas de la muerte de la exestrella juvenil en un hospital de Los Ángeles, California.
Según declaró su novio, la salud de Daveigh Chase se había deteriorado significativamente en las últimas semanas. A inicios de este mes, la actriz fue internada de urgencia debido a serios problemas de salud relacionados con un cuadro de desnutrición. Lamentablemente, su condición se agravó de manera irreversible tras contraer meningitis y una infección severa en el torrente sanguíneo.
Esta situación médica provocó una sepsis generalizada que hizo colapsar por completo su organismo y derivó en fallas multiorgánicas. El novio de la actriz de 'El aro' inició una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe, tras ser informado de que el tiempo de vida que le quedaba era limitado.