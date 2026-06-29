Alejandra Baigorria emocionó a su hermano Sergio con una inesperada sorpresa de cumpleaños en Piura y le dedicó un conmovedor mensaje.

Alejandra Baigorria volvió a captar la atención de sus seguidores tras protagonizar un emotivo momento familiar durante su viaje a El Ñuro. La empresaria sorprendió a su hermano Sergio Baigorria con una inesperada celebración de cumpleaños que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde además le dedicó un mensaje cargado de cariño.

Alejandra Baigorria sorprendió a su hermano con una celebración en Piura

El cumpleaños de Sergio Baigorria se convirtió en uno de los momentos más especiales de su viaje familiar por El Ñuro, Piura. Todo comenzó cuando Alejandra Baigorria lo convenció de acompañarla a una supuesta sesión de fotos, sin imaginar que en realidad había preparado una reunión sorpresa con familiares y amigos cercanos para festejar su nueva vuelta al sol.

La influencer compartió detalles del momento a través de sus redes sociales, donde mostró la emoción de su hermano al descubrir la celebración. Además, aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras que reflejan la estrecha relación que mantienen desde hace años tanto en lo personal como en lo laboral.

"Feliz cumpleaños a mi hermano, compañero, socio, confidente. Te quiero mucho, siempre estaré para ti en los buenos y, sobre todo, en los malos momentos"

Alejandra Baigorria y la fuerte advertencia a su hermano

Más allá del emotivo mensaje, Alejandra Baigorria dejó ver el estilo directo que la caracteriza y sorprendió a sus seguidores con una peculiar advertencia para Sergio. La empresaria, conocida por su fuerte personalidad, cerró su dedicatoria con una frase que generó comentarios y reacciones entre sus fans.

"Todo lo que yo te digo es por tu bien, así que hazme caso, carajo"