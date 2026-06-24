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Milagros Leiva lanza DESATINADO comentario sobre Francis Allison en plena entrevista: "Creció sin papá, hay que decirlo"

Milagros Leiva hizo un comentario inesperado sobre Francis Allison, alcalde de Magdalena, y luego pidió disculpas al recordar que fue criado por su padre.

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    Milagros Leiva lanza DESATINADO comentario sobre Francis Allison en plena entrevista: "Creció sin papá, hay que decirlo"
    Milagros Leiva se pasó desatinada con alcalde Francis Allison. | Composición Wapa
    Milagros Leiva lanza DESATINADO comentario sobre Francis Allison en plena entrevista: "Creció sin papá, hay que decirlo"

    ¡El saludo por el Día del Padre no salió como se esperaba! Milagros Leiva causó una ola de reacciones al hacer un comentario desafortunado sobre la historia familiar del alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison. Durante una emisión en vivo, la periodista reveló un detalle íntimo de la niñez del alcalde al intentar justificar su frase con una felicitación tardía. Al darse cuenta de su error, se corrigió y mencionó que, en realidad, creció sin su madre.

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    El incómodo momento protagonizado por Milagros Leiva y Francis Allison

    La controversia surgió mientras la conductora de Panamericana TV presentaba formalmente a los candidatos invitados a un debate. Al llegar al turno del alcalde de Magdalena, su comentario dejó perplejos a los asistentes y mostró en cámara la expresión desconcertada de Allison.

    "Francis Allison creció sin padre, hay que decirlo, ¿verdad? Pero también es padre, así que Feliz Día del Padre al alcalde de Magdalena", comentó Milagros Leiva antes de ir a un corte comercial, dejando a su invitado en silencio absoluto mientras intentaba mantener la compostura.

    Al volver de la pausa, y tras ser advertida por su equipo de producción del error en directo, la periodista no tuvo más remedio que corregir su equivocación frente al alcalde Francis Allison y la audiencia. "Me he equivocado porque usted creció sin mamá, pero fue criado por su padre", declaró visiblemente incómoda.

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    El alcalde Francis Allison responde al comentario de Milagros Leiva sobre su padre

    Luego de aceptar las disculpas públicas, Francis Allison aprovechó el momento para rendir homenaje a su padre, a quien considera su verdadero héroe: "Mi padre nos crió a los tres, no se rindió, siguió adelante y nos amó. Debo decir que cualquier virtud que tenga como ser humano se la debo a él: la firme creencia en la igualdad, la justicia y la importancia de la palabra", concluyó el alcalde.

    SOBRE EL AUTOR:
    Milagros Leiva lanza DESATINADO comentario sobre Francis Allison en plena entrevista: "Creció sin papá, hay que decirlo"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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