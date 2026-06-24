Milagros Leiva lanza DESATINADO comentario sobre Francis Allison en plena entrevista: "Creció sin papá, hay que decirlo"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡El saludo por el Día del Padre no salió como se esperaba! Milagros Leiva causó una ola de reacciones al hacer un comentario desafortunado sobre la historia familiar del alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison. Durante una emisión en vivo, la periodista reveló un detalle íntimo de la niñez del alcalde al intentar justificar su frase con una felicitación tardía. Al darse cuenta de su error, se corrigió y mencionó que, en realidad, creció sin su madre.
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El incómodo momento protagonizado por Milagros Leiva y Francis Allison
La controversia surgió mientras la conductora de Panamericana TV presentaba formalmente a los candidatos invitados a un debate. Al llegar al turno del alcalde de Magdalena, su comentario dejó perplejos a los asistentes y mostró en cámara la expresión desconcertada de Allison.
"Francis Allison creció sin padre, hay que decirlo, ¿verdad? Pero también es padre, así que Feliz Día del Padre al alcalde de Magdalena", comentó Milagros Leiva antes de ir a un corte comercial, dejando a su invitado en silencio absoluto mientras intentaba mantener la compostura.
Al volver de la pausa, y tras ser advertida por su equipo de producción del error en directo, la periodista no tuvo más remedio que corregir su equivocación frente al alcalde Francis Allison y la audiencia. "Me he equivocado porque usted creció sin mamá, pero fue criado por su padre", declaró visiblemente incómoda.
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El alcalde Francis Allison responde al comentario de Milagros Leiva sobre su padre
Luego de aceptar las disculpas públicas, Francis Allison aprovechó el momento para rendir homenaje a su padre, a quien considera su verdadero héroe: "Mi padre nos crió a los tres, no se rindió, siguió adelante y nos amó. Debo decir que cualquier virtud que tenga como ser humano se la debo a él: la firme creencia en la igualdad, la justicia y la importancia de la palabra", concluyó el alcalde.