Liliana Príncipe será la encargada del nuevo cambio físico de Susy Díaz

Susy Díaz ha decidido iniciar una nueva etapa enfocada en su bienestar y cuidado personal. Para ello, ha confiado en la reconocida cirujana plástica Dra. Liliana Príncipe, quien será la encargada de acompañarla en este proceso de transformación.

La excongresista y personalidad de televisión, conocida por su espontaneidad y autenticidad, siempre ha hablado con total transparencia sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado a lo largo de los años. Esta vez no será la excepción y ya evalúa junto con la especialista una serie de tratamientos orientados a realzar su figura y potenciar su imagen.

Según explicó la Dra. Liliana Príncipe, cada procedimiento es cuidadosamente personalizado y busca respetar la esencia de cada paciente.

"Susy es una mujer que transmite alegría, seguridad y mucha energía. Nuestro objetivo es acompañarla en este proceso para que se sienta bien consigo misma, respetando siempre su identidad y sus características naturales", señaló la especialista.

Por su parte, Susy Díaz aseguró que mantiene el entusiasmo de siempre cuando se trata de cuidar su imagen y sentirse bien.

"Creo que una mujer puede reinventarse las veces que quiera. Lo importante es hacerlo por una misma y sentirse feliz con lo que ve en el espejo", comentó.

La noticia ha generado expectativa entre sus seguidores, que durante años han acompañado las distintas etapas de su vida personal y profesional. A sus 62 años, Susy continúa siendo una de las personalidades más vigentes de la televisión y las redes sociales, y demuestra que la actitud, el carisma y la confianza siguen siendo parte fundamental de su sello personal.