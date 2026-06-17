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Liliana Príncipe será la encargada del nuevo cambio físico de Susy Díaz

Susy Díaz ha decidido iniciar una nueva etapa enfocada en su bienestar y cuidado personal. Para ello, ha confiado en la reconocida cirujana plástica Dra. Liliana Príncipe, quien será la encargada de acompañarla en este proceso de transformación.

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    Liliana Príncipe será la encargada del nuevo cambio físico de Susy Díaz
    Susy Díaz.
    Liliana Príncipe será la encargada del nuevo cambio físico de Susy Díaz

    La excongresista y personalidad de televisión, conocida por su espontaneidad y autenticidad, siempre ha hablado con total transparencia sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado a lo largo de los años. Esta vez no será la excepción y ya evalúa junto con la especialista una serie de tratamientos orientados a realzar su figura y potenciar su imagen.

    Según explicó la Dra. Liliana Príncipe, cada procedimiento es cuidadosamente personalizado y busca respetar la esencia de cada paciente.

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    "Susy es una mujer que transmite alegría, seguridad y mucha energía. Nuestro objetivo es acompañarla en este proceso para que se sienta bien consigo misma, respetando siempre su identidad y sus características naturales", señaló la especialista.

    Por su parte, Susy Díaz aseguró que mantiene el entusiasmo de siempre cuando se trata de cuidar su imagen y sentirse bien.

    "Creo que una mujer puede reinventarse las veces que quiera. Lo importante es hacerlo por una misma y sentirse feliz con lo que ve en el espejo", comentó.

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    La noticia ha generado expectativa entre sus seguidores, que durante años han acompañado las distintas etapas de su vida personal y profesional. A sus 62 años, Susy continúa siendo una de las personalidades más vigentes de la televisión y las redes sociales, y demuestra que la actitud, el carisma y la confianza siguen siendo parte fundamental de su sello personal.

    En las próximas semanas se conocerán más detalles sobre este proceso, que promete captar la atención de los medios y de sus miles de seguidores, quienes esperan ver el resultado de esta nueva apuesta por el bienestar y la imagen personal de una de las figuras más emblemáticas del espectáculo nacional.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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