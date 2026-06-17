Liliana Príncipe será la encargada del nuevo cambio físico de Susy Díaz

Liliana Príncipe será la encargada del nuevo cambio físico de Susy DíazÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La excongresista y personalidad de televisión, conocida por su espontaneidad y autenticidad, siempre ha hablado con total transparencia sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado a lo largo de los años. Esta vez no será la excepción y ya evalúa junto con la especialista una serie de tratamientos orientados a realzar su figura y potenciar su imagen.
Según explicó la Dra. Liliana Príncipe, cada procedimiento es cuidadosamente personalizado y busca respetar la esencia de cada paciente.
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"Susy es una mujer que transmite alegría, seguridad y mucha energía. Nuestro objetivo es acompañarla en este proceso para que se sienta bien consigo misma, respetando siempre su identidad y sus características naturales", señaló la especialista.
Por su parte, Susy Díaz aseguró que mantiene el entusiasmo de siempre cuando se trata de cuidar su imagen y sentirse bien.
"Creo que una mujer puede reinventarse las veces que quiera. Lo importante es hacerlo por una misma y sentirse feliz con lo que ve en el espejo", comentó.
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La noticia ha generado expectativa entre sus seguidores, que durante años han acompañado las distintas etapas de su vida personal y profesional. A sus 62 años, Susy continúa siendo una de las personalidades más vigentes de la televisión y las redes sociales, y demuestra que la actitud, el carisma y la confianza siguen siendo parte fundamental de su sello personal.
En las próximas semanas se conocerán más detalles sobre este proceso, que promete captar la atención de los medios y de sus miles de seguidores, quienes esperan ver el resultado de esta nueva apuesta por el bienestar y la imagen personal de una de las figuras más emblemáticas del espectáculo nacional.