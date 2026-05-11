Ely Yutronic conmueve con emotiva confesión en su primer Día de la Madre: "Luna llego a alegrarme la vida"

Ely Yutronic celebra su primer Día de la Madre junto a Luna y cuenta cómo la maternidad cambió su vida, sus prioridades y su forma de ver el mundo.

Ely Yutronic ha expresado su felicidad por la llegada de su bebé.

Ely Yutronic ha expresado su felicidad por la llegada de su bebé.

Ely Yutronic vive una etapa completamente distinta fuera del set de televisión. La periodista, acostumbrada a seguir de cerca la coyuntura nacional y conducir una de las emisiones informativas de ATV, celebra en este 2026 su primer Día de la Madre junto a Luna, su pequeña hija, que se ha convertido en el centro de su mundo.

La conductora mostró su faceta más personal al hablar de cómo la maternidad cambió su forma de mirar la vida. Entre la rutina intensa de las noticias, los horarios exigentes y la responsabilidad de informar, Ely encontró en su bebé una nueva fuente de calma, ternura y aprendizaje diario.

Para la periodista, la llegada de Luna no solo modificó sus prioridades, sino también su sensibilidad frente a momentos simples que ahora tienen un valor especial. “Luna llegó a alegrarme la vida”, resume Ely a Trome al describir lo que significó convertirse en madre.

Ely Yutronic habla de sus vivencias ahora que es madre

La comunicadora reconoció que su hija la llevó a descubrir una versión más emocional de sí misma. Ahora, los pequeños gestos de Luna se han convertido en escenas capaces de conmoverla profundamente.

“Me ha cambiado totalmente. Ahora soy mucho más sensible a las pequeñas cosas: cuando la veo observar sus manitos, sorprenderse con una plantita o con cualquier cosa en casa, me emociono. Agradezco a Dios por haberme dado tan inmenso regalo”, expresó con evidente emoción.

Aunque su trabajo la mantiene conectada con temas de alto impacto, tensión política y actualidad nacional, Ely asegura que ha aprendido a separar los escenarios. Al llegar a casa, deja atrás la intensidad del noticiero para reencontrarse con la tranquilidad que le transmite su hija.

Por el Día de la Madre, la periodista Ely Yutronic compartió un tierno mensaje.

“Me sé ubicar en cada situación. Cuando llego muy enérgica después del noticiero nocturno, pongo música relajante, veo la carita de mi bebé y encuentro una paz y un amor profundo”, comentó.

La periodista también reflexionó sobre las enseñanzas que recibió en casa y que ahora espera transmitirle a Luna. Para ella, la maternidad no solo implica cuidar, sino también formar desde el ejemplo y los valores.

“La humildad y la sencillez. La vida es cíclica: a veces estás en una posición alta y otras te toca empezar de cero. Un cargo, la fama o el estatus económico no te definen; te define tu esencia y tus ganas de superarte. Le agradezco a mi madre por enseñarme esos valores y me gustaría fomentarlos en Luna”, afirmó.

La periodista dedicó emotivo mensaje a su hija Luna

En medio de esta nueva etapa, Ely también habló con humor sobre esos momentos cotidianos que viven muchas madres con bebés pequeños. Aunque en televisión suele aparecer impecable, contó que fuera de cámaras también atraviesa situaciones comunes del día a día con Luna.

“Te mentiría si te dijera que muchas, porque me cambio de ropa en el canal, pero en mi día a día muchas veces me ha dejado babitas o un poquito de leche. Nada que un buen lavado no pueda arreglar”, contó entre risas.

Ely Yutronic presentó a su hija en redes sociales.

La conductora además dejó claro cuál es uno de los mensajes que más desea sembrar en su hija cuando crezca. En tiempos donde la exposición pública y las redes pueden alimentar comparaciones, Ely apuesta por una enseñanza basada en la sororidad, la fortaleza y la capacidad de reinventarse.

“El verdadero empoderamiento no está en juzgar a otras mujeres, sino en ayudarlas a crecer. Las mujeres de nuestra familia se caracterizan por salir adelante pese a las adversidades y reinventarse las veces que sea necesario”, sostuvo.