Reimond Manco anuncia su separación de Lilia Moretti tras revelaciones en el programa de Magaly. La decisión se deriva de chats filtrados por una amiga del exfutbolista.

¡Se acabó todo! Reimond Manco anunció en redes sociales la separación con su esposa Lilia Moretti, tras ser expuesto por una mujer en el programa de Magaly Medina. Luego de que Maydiel, amiga del exfutbolista revelara chats con el expelotero mostrando fotos y videos íntimos, Moretti tomó la decisión de terminar con su matrimonio.

“Hoy me toca escribir uno de los mensajes más difíciles de mi vida. Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos y dar por concluido nuestro matrimonio, a raíz de una mentira que ya ha sido aclarada, pero que lamentablemente ocasionó toda esta situación”, se lee en el comunicado de Manco.

Reimond Manco anuncia su separación

El exfutbolista le pidió disculpas a su familia por lo sucedido y se mostró afectado por la separación: “Quiero pedirle perdón a ella y a mis hijos por todo lo ocurrido y por la exposición pública que han tenido que vivir. Me duele profundamente que estén pasando por esto”.

Finalmente, este concluyó su mensaje pidiendo respeto para su familia en el momento doloroso que atraviesan: “Solo les pido respeto y consideración para ellos en este momento tan difícil”.

Amiga de Reimond Manco admite que alteró chats que presentó en TV para acusarlo de infidelidad

La mujer que expuso a Manco reconoció que los mensajes que difundió en televisión habían sido modificados. La mujer admitió que editó los chats mostrados en el programa 'Magaly TV, la firme' y aseguró que lo hizo impulsada por el enojo.

En plena transmisión en vivo decidió explicar: “Esas declaraciones que no ciertas, en realidad. No son ciertas para nada. Debo de admitir que saqué... voy a contar tal cual, Reimond, tal cual las cosas. Nosotros, manejábamos varios grupos de WhatsApp y yo como su moderadora y mano derecha tenía administración de varios grupos, pero como eran varios grupos, él no sabía de qué yo estaba en la administración del grupo de varones”.

“Entonces ellos, se mandan cosas entre ustedes, se la miden. Saqué ese contenido, ese pack, como lo llamé hace un rato, para usarlo a favor mío y en contra de él. O sea, no es que él me ha mandado ese tipo de cosas.”, explicó.

La mujer también confesó que las conversaciones que se presentaron ante la audiencia fueron manipuladas en medio de un momento de ira.

“Miren a qué nivel llegué, a dónde me llevó la ira, que todos esos chats los alteré. Ustedes saben que hoy en día es fácil hacer todo eso. Y lo hice en un momento de cólera, de rabia, y créanme que yo ya he hablado con Reimond. Estoy muy arrepentida porque aquí hay niños de por medio. Y no solamente lo digo por sus hijos, sino también lo digo por los míos, porque también soy madre de familia”, explicó.